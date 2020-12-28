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【旅遊業自救】環亞夥marhaba集團擴大市佔率　涵蓋歐亞中東主要機場

商業 15:45 2020/12/28

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環亞機場服務管理集團（環亞）宣布，與marhaba集團及伊斯坦堡薩比哈・格克琴國際機場開展戰略合作。（環亞提供圖片）

疫情打擊旅遊業，環亞機場服務管理集團（環亞）宣布，與marhaba集團及伊斯坦堡薩比哈・格克琴國際機場開展戰略合作，包括環亞與marhaba將合併兩間公司的市場營銷策略，藉著鞏固業務分配及加強客戶互動，擴大市場佔有率。

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是次合作初步涵蓋亞洲、中東和歐洲市場中的主要機場，兩間公司更承諾於未來數年進一步擴大合作，計劃聯合投資其服務及設施。

至於馬來西亞機場控股公司全資擁有的伊斯坦堡薩比哈・格克琴國際機場，將於2021年1月1日移交其航站貴賓室的營運以及貴賓服務予環亞，當中包括快速通道及機場禮賓接待服務。環亞將會投資於此機場，提升及改善一系列服務和設施，旨在於新一年為全球旅客提供無縫機場體驗。

隨著重塑旅遊業，環亞亦重新定義集團旗下的服務，並將不斷加強安全及衛生措施，亦積極推動數碼化服務革新，為旅客提供一站式無接觸機場款待體驗，包括引入無接觸式點餐系統「Smart Order」、提供電子刊物、設自動販賣機讓旅客選購旅遊用品等，保障旅客安全及健康。

責任編輯：朱悅瀅

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