【變種病毒】 禁與英國航班來往 南韓首現變種病毒確診者

南韓防疫部門於當地時間周一（28日）表示，國內證實出現多宗變種新冠病毒感染病例，是南韓首次出現變種新冠病毒個案。據了解，確診個案是來自3名從英國抵韓入境者確診感染變異新冠病毒，當局正對個別患者進行重新檢測，驗證是否同樣地染上變種病毒。

此外，南韓當地一個一家四口的家庭分別在11月和12月回國後，當中3名成員確診，另一名80多歲的老人家其後確診，當局正就死者樣本進行基因排序，確診是否感染變種病毒。

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到現時為止，南韓累計至5.7萬宗確診個案，單日新增808宗病例；總理丁世均表示，在過去追蹤1個月的時間的確診病例發現，近四分之一的患者被家庭成員感染，在年齡在20歲及以下的年輕患者內，近44%的在家中感染。他又指，政府當局正採取措施減低家庭聚集而感染的風險，並呼籲民眾在家中亦要保持良好的衛生習慣。

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英國日前發現傳播能力高出70%的變種新冠病毒，為防控變異新冠病毒，南韓政府在12月23日宣布，暫停與英國航班往來，並加強自英國抵韓人員的檢測的措施。

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責任編輯：潘曉豐