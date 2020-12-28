【好想去日本】日本今起暫停「Go To Travel」　料損失逾3,000億日圓

▲ 日本政府為遏止疫情蔓延，於今日（28日）暫停旅遊支援項目「Go To Travel」。

日本疫情反覆，聖誕節期間及過後確診個案趨嚴重。據《共同社》報道，日本政府為遏止疫情蔓延，於今日（28日）暫停旅遊支援項目「Go To Travel」。計劃將暫停至明年1月11日。有研究預計，暫停項目後將造成超過3,000億日圓的經濟損失。

JTB綜合研究所估計，日本國內旅遊消費包括餐飲等，於今年12月23日至明年1月3日的期間，將較暫停項目前損失3,187億日圓，旅客數目亦較去年減少73%。日本政府將針對相關受打擊的行業及企業，如被取消訂單的旅行社及提供住宿設施等企業，補償50%。

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事實上，日本首相菅義偉於12月14日已宣布暫停「Go To Travel」，以阻止疫情進一步蔓延。據旅遊網站「skyticket」的ADVENTURE公司（東京都）表示，在首相公布暫停後，約6,000宗預約中就有4,000宗訂單已取消。

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責任編輯：馬意文

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