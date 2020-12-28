【英國疫情】自二戰後最威脅心理健康 影響恐維持數年

新冠肺炎疫情肆虐，英國更出現新冠肺炎變種病毒。英國著名精神科醫生指，新冠疫情是自第二次世界大戰以來，對人民心理健康構成的最大威脅。醫生更指，新冠肺炎對人民心理的影響，可能在新冠疫情受控後的數年都會感受到。

英國皇家精神科醫學院 （Royal College of Psychiatrists）院長詹姆斯博士（Dr Adrian James）指出，新冠疫情對社會及經濟的影響，會對心理健康造成深遠的影響，可能在新冠疫情受控後的數年都會感受到。

新冠疫情料令多達1,000萬人需要心理輔導，其中包括150萬兒童。而在此1,000萬人中，有約130萬從來未接受過心理輔導。

英國患者出現嗅覺倒錯 聞到魚腥味硫磺味 【下一頁】

民眾心理健康之所以受影響，主要由於封城令民眾鬱鬱寡歡，亦因有民眾在疫情下痛失摰愛。

詹姆斯更指，今次疫情可能是自第二次世界大戰以來，對人民心理健康構成的最大威脅。

詹姆斯指出，在疫情大流行後，人們普遍不願到醫院接受心理治療，或者認為無法獲得治療，故英國民聚對心理健康服務的需求一度下降。但在之後，尋求幫助的人數激增，且沒有絲毫減弱的跡象。

責任編輯：林嘉莉