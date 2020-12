【美國疫情】專家福西警告 聖誕節假期後確診恐飆升

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,突破1,900萬宗新冠肺炎確診個案。華府傳染病專家福西指,有大量美國民眾無視新冠肺炎疫情,於聖誕節假期仍然外遊。福西警告,美國的新冠肺炎確診數字會再次飆升。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據,截至本港周一(28日)中午,美國累計有超過1,913萬宗新冠肺炎確診個案,超過176萬名新冠患者死亡。

全球多國出現變種新冠病毒,外界憂慮疫情會因變種病毒惡化。福西(Anthony Fauci)本月中曾呼籲民眾,在聖誕節假期應盡量留在家中避疫,避免於假期時出外旅行。

但當局指,超過8,500萬美國人於假期外出探訪親友。根據美國運輸安全管理局(TSA) 統計,超過119萬人於聖誕節前夕乘搭飛機出行,創今年3月以來的新高。

福西周日(27日)接受CNN訪問時表示:

在聖誕節及新年過後,我們將看到(確診數字)季節性激增,我會形容為一浪高過一浪。

(We very well might see a post-seasonal — in the sense of Christmas, New Year's — surge, and as I've described it a surge upon a surge.)