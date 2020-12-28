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【美國疫情】專家福西警告 聖誕節假期後確診恐飆升

環球社會熱點 15:05 2020/12/28

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，突破1,900萬宗新冠肺炎確診個案。華府傳染病專家福西指，有大量美國民眾無視新冠肺炎疫情，於聖誕節假期仍然外遊。福西警告，美國的新冠肺炎確診數字會再次飆升。

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒 【下一頁】

【新冠疫苗】質疑研發進展過快 歐洲民眾普遍存疑 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至本港周一（28日）中午，美國累計有超過1,913萬宗新冠肺炎確診個案，超過176萬名新冠患者死亡。

全球多國出現變種新冠病毒，外界憂慮疫情會因變種病毒惡化。福西（Anthony Fauci）本月中曾呼籲民眾，在聖誕節假期應盡量留在家中避疫，避免於假期時出外旅行。

但當局指，超過8,500萬美國人於假期外出探訪親友。根據美國運輸安全管理局（TSA） 統計，超過119萬人於聖誕節前夕乘搭飛機出行，創今年3月以來的新高。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

福西周日（27日）接受CNN訪問時表示：

在聖誕節及新年過後，我們將看到（確診數字）季節性激增，我會形容為一浪高過一浪。

（We very well might see a post-seasonal — in the sense of Christmas, New Year's — surge, and as I've described it a surge upon a surge.）

福西表示大量民眾於假期時聚集於機場，當中更有不少是家庭，導致疫情更容易加速傳播。美國目前約有2.09億成年人，福西表示希望於未來數月内為其中75%至80%的人接種疫苗，以達到群體免疫效果。

責任編輯：鄭錦玲

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