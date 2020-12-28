【OT無限loop】經常與死神刷身而過　日本3成年輕公務員每月加班逾80小時

日本官方日前公布中央政府公務員10月至11月的加班時間，當中在20多歲的職員中，有3成人每月加班逾80小時，突破過勞死線。

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綜合日媒報道，日本國家公務員制度大臣河野太郎於25日公布一份調查報告顯示，較年輕的公務員加班時間有上升趨勢。在眾多20多歲的公務人員中，有30%每月加班超過80小時；在30多歲的公務員中，有15%人每月加班超過80小時，超越了過勞死線中平均每月加班時間達80小時的標準，可謂幾度與死神刷身而過。

單以11月每星期上班5天來計算的話，這些公務員每天平均加班近4小時。內閣人事局指出，公務員多以擬定回覆國會議員的質詢內容、企劃政策、編列預算等工作原因，而需要加班。是次調查了近5.7萬名日本中央政府部會的公務員，並扣除了原定上班發午休時間後，他們還在辦公室的時間。

結果顯示，20多歲的公務人員加班時間較其他年齡層的公務員為長，10月平均加班2小時55分、11月每天加班3小時21分。一穫公務員加班時間為1小時至2小時不等。

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責任編輯：黎淑雯