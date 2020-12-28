  • 20°C
香港時間 : 20201228日 (一) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【OT無限loop】經常與死神刷身而過　日本3成年輕公務員每月加班逾80小時

環球政經 19:45 2020/12/28

分享：

日本官方日前公布中央政府公務員10月至11月的加班時間，當中在20多歲的職員中，有3成人每月加班逾80小時，突破過勞死線。

【最佳城市】2021全球最佳城市排名　香港大跌倫敦蟬聯第一：【下一頁

綜合日媒報道，日本國家公務員制度大臣河野太郎於25日公布一份調查報告顯示，較年輕的公務員加班時間有上升趨勢。在眾多20多歲的公務人員中，有30%每月加班超過80小時；在30多歲的公務員中，有15%人每月加班超過80小時，超越了過勞死線中平均每月加班時間達80小時的標準，可謂幾度與死神刷身而過。

單以11月每星期上班5天來計算的話，這些公務員每天平均加班近4小時。內閣人事局指出，公務員多以擬定回覆國會議員的質詢內容、企劃政策、編列預算等工作原因，而需要加班。是次調查了近5.7萬名日本中央政府部會的公務員，並扣除了原定上班發午休時間後，他們還在辦公室的時間。

結果顯示，20多歲的公務人員加班時間較其他年齡層的公務員為長，10月平均加班2小時55分、11月每天加班3小時21分。一穫公務員加班時間為1小時至2小時不等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

日本 倫敦 香港大學 過勞 財務自由

下一篇文章

【新冠疫情】葡萄牙發現變種病毒 由英國旅客傳入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟