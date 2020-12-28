【影視業曙光】《神奇女俠1984》北美聖誕開畫票房1670萬美元　創疫情間電影首映新高

▲ （warnerbros網站圖片）

全球疫情持續，影視業仍然大受影響。不過，《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）在美國聖誕節首映卻獲得了可觀的票房，是疫情期間發行的電影中表現最好的一部。

DC超級英雄大片《神奇女俠1984》在25日聖誕當天，在北美戲院和華納媒體自家收費影視平台HBO Max同步上映。《CNBC》引述華納兄弟公司消息，這部電影在美國和加拿大的票房收入為1670萬美元；而HBO Max用戶中有近一半在聖誕節當天觀看了該部電影。

華納兄弟母企華納媒體（WarnerMedia）執行副總裁兼總經理 Andy Forssell指，《神奇女俠1984》在上映的24小時內打破了收看記錄，超出了集團所訂下的觀看指標，由於大眾對此部電影感很大的興趣，增長勢頭有可能會持續到週末。

雖然有外界擔心HBO Max的收視率會大大蠶食門票銷售，惟華納媒體表示，IMAX和「杜比影院」（ Dolby Cinema ）等大屏幕影院，是電影愛好者在假期及週末觀看新電影的最受歡迎途徑，故不太擔心影響實體票房表現。

責任編輯：蘇穎琪

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