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Windows 10將於下一次更新　永久刪除Flash Player

環球政經 17:10 2020/12/28

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微軟（Microsoft）已確認Windows 10下一次更新，將會自動刪除Flash Player。

英國2022年4月起　禁垃圾食物「買一送一」優惠：【下一頁

在今年9月時，微軟確定開發一個新的自動Windows Update，屆時將從控制面板和其他區域刪除Flash Player。Microsoft和Adobe計劃在2021年初取消對Flash的支持。在截止日期之前，Adobe會對仍在使用Flash Player的Windows PC上顯示彈出通知。

「感謝你使用Adobe Flash Player。為保護你的系統，Adobe將從2021年1月12日開始禁止Flash內容在Flash Layer中運行。Adobe強烈建議您通過單擊『卸載』按鈕，立即從系統中刪除Flash Player。」

據悉，由於Flash Player 媒體播放器的程式碼、結構都過於老舊，成為網路攻擊的一大安全漏洞。

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責任編輯：黎淑雯

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