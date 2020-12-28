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英專家稱新冠肺炎或致嗅覺失調 ：「有患者常聞到魚腥味」

環球政經 14:44 2020/12/28

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英國耳鼻喉外科醫學會周日（27日）表示，英國有患者出現「嗅覺倒錯」（parosmia）後遺症，例如經常會聞到燒焦氣味、魚腥味、燒或硫磺味等，但透過適當治療學會指出，只要透過訓練，可以恢復正常嗅覺。

【新冠肺炎】傳播速度更快 英國現南非新變種病毒確診案：【下一頁

 該會主席庫馬爾（Nirmal Kumar）指出，新冠病對腦神經，特別是負責控制嗅覺的神經或有影響，部分患者出現幻覺、睡眠障礙、聽力變化等。除此之外，有患者突然失去嗅覺，或是嗅覺失調的徵狀，像是經常聞到燒焦氣味，徵狀奇怪。

【新冠肺炎】意丙足球隊沙坦拿15名球員測試呈陽性 賽會要求照常比賽 9人上陣 3人發燒：【下一頁

庫馬爾續稱，目前未知徵狀出現的原因，但他建議受影響人士進行嗅覺訓練，每日聞玫瑰、檸檬、丁香、桉樹油等20秒，做嗅覺的恢復正訓練。

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責任編輯：翁嘉陽

英國 新冠肺炎疫情

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