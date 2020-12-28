【Tesla新功能】Tesla加入Boombox模式　車主可直接向車外播放音樂

▲ 電動車巨頭Tesla在聖誕假期推出更新，加入了全新的Boombox模式。

電動車巨頭Tesla在聖誕假期推出更新，加入了全新的Boombox模式。讓Tesla車主可以直接向車外播放音樂，一改傳統音響設定。最重要的是，Tesla車主更可在系統更新後，自行設定放屁聲或山羊叫聲，來取代傳統的叭叭「響咹」聲。

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據外媒Electrek報道指，Tesla日前推出最新款軟件系統2020.48.26更新，並新增Boombox功能。是次的Boombox模式只能在停車時使用，用來向車外的行人發出警告或者其他音效。Tesla指出，用家可客製化任何想要車子發出的聲音，如放屁聲、山羊叫聲、及雪糕車聲等，同時也可插入自己的USB裝置，加入並保存5種自定義的聲音。

不過值得一提的是，這個系統只支援較新的車型，並不是每部Tesla都可以使用Boombox模式。

與此同時，Tesla創辦人Elon Musk又在Twitter上透露，是次更新也包括：定時離開功能、更廣闊的駕駛可視化和更易閱讀的Superchargers資訊。

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責任編輯：曾曉汶