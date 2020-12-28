  • 22°C
香港時間 : 20201228日 (一) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla新功能】Tesla加入Boombox模式　車主可直接向車外播放音樂

科技 14:30 2020/12/28

分享：

電動車巨頭Tesla在聖誕假期推出更新，加入了全新的Boombox模式。

電動車巨頭Tesla在聖誕假期推出更新，加入了全新的Boombox模式。讓Tesla車主可以直接向車外播放音樂，一改傳統音響設定。最重要的是，Tesla車主更可在系統更新後，自行設定放屁聲或山羊叫聲，來取代傳統的叭叭「響咹」聲。

【Tesla】今年交付50萬輛車可望達標？馬斯克：員工要全力以赴

【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒

據外媒Electrek報道指，Tesla日前推出最新款軟件系統2020.48.26更新，並新增Boombox功能。是次的Boombox模式只能在停車時使用，用來向車外的行人發出警告或者其他音效。Tesla指出，用家可客製化任何想要車子發出的聲音，如放屁聲、山羊叫聲、及雪糕車聲等，同時也可插入自己的USB裝置，加入並保存5種自定義的聲音。

不過值得一提的是，這個系統只支援較新的車型，並不是每部Tesla都可以使用Boombox模式。

與此同時，Tesla創辦人Elon Musk又在Twitter上透露，是次更新也包括：定時離開功能、更廣闊的駕駛可視化和更易閱讀的Superchargers資訊。

【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制
2020/12/22
【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制
【超音速飛行】東京飛西雅圖僅4.5小時　超音速客機Boom Supersonic 最快2029年投入服務
2020/12/18
【超音速飛行】東京飛西雅圖僅4.5小時　超音速客機Boom Supersonic 最快2029年投入服務
Tesla暫停部分Model S及X生產線　傳因高階車需求較Model 3低
2020/12/14
Tesla暫停部分Model S及X生產線　傳因高階車需求較Model 3低
傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世
2020/12/11
傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世
Tesla 音樂 軟件 電動車 系統更新

下一篇文章

【宅經濟】報告：全球手提電腦需求增　HP、Lenovo、Dell市場三大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【機迷熱話】肯德基推出遊戲主機KFConsole　內建「暖雞室」玩遊戲同時保溫炸雞（有片睇）
【機迷熱話】肯德基推出遊戲主機KFConsole　內建「暖雞室」玩遊戲同時保溫炸雞（有片睇）
【小米新機】小米11今晚發布　雷軍率先爆將取消附贈充電器
【小米新機】小米11今晚發布　雷軍率先爆將取消附贈充電器