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【新冠肺炎】英國患者出現嗅覺倒錯 聞到魚腥味硫磺味

環球社會熱點 15:20 2020/12/28

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英國有部分新冠肺炎患者出現嗅覺倒錯的症狀，聞到魚腥或硫磺味等奇怪的氣味。

新冠肺炎疫情全球大流行，不少新冠肺炎患者染疫後，出現味覺或嗅覺受損等症狀。英國有部分新冠肺炎患者出現嗅覺倒錯的症狀，有新冠肺炎患者更聞到魚腥或硫磺味等奇怪的氣味，導致日常生活嚴重受影響。

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英國耳鼻喉科醫生庫馬爾（Nirmal Kumar）表示，嗅覺倒錯（parosmia）是指患者的氣味出現扭曲，較可能對年輕患者或醫護人員造成影響。庫馬爾指出，新冠病毒會影響腦部神經，特別是控制嗅覺的神經，也可能影響傳遞信息至大腦的神經傳導物質 （Neurotransmitter）。

居住於倫敦的24歲銀行家薩韋斯基（Daniel Saveski）表示，他在今年3月感染新冠病毒，確診兩周後失去味覺和嗅覺，其後一直出現嗅覺倒錯。

薩韋斯基表示例如自己聞到垃圾桶内的強烈氣味時，就好像聞到燒焦味、硫磺味及多士味。他認為嗅覺倒錯使他經常聞到不舒服的氣味，讓他無法好好享受食物。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

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另一名來自薩塞克斯郡的患者科比特（Lynn Corbett）表示，她3月患病時完全喪失味覺及嗅覺，其後於6月才恢復嗅覺，但卻出現嗅覺倒錯。她表示自己以前很愛飲咖啡，現在聞到咖啡味卻覺得似啤酒或汽油味，令她無法忍受。

支援嗅覺倒錯患者的慈善組織AbScent建議，如民眾感染新冠肺炎出現嗅覺倒錯，應接受氣味訓練以作改善。該組織建議患者每天可嘗試聞玫瑰、檸檬、丁香等物品的氣味，嘗試逐步恢復嗅覺。

責任編輯：鄭錦玲

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