【阿里巴巴】比騰訊2018年更糟糕？彭博：螞蟻最差需放棄理財、信貸、保險業務

▲ 彭博社報道，螞蟻集團未來整改的最差情形，是需放棄其收入主力信貸、理財、保險業務。

阿里巴巴 （09988） 旗下、全球最大新股螞蟻集團上市前3日遭監管約談，上市計劃急煞停，令全球投資者嘩然。螞蟻集團深陷監管風暴，周日（27日）再遭中國金融監管部門二次約談，要求螞蟻「回歸支付本源」並制定整改方案，令市場揣測螞蟻未來走向、業務又將如何整改。

彭博社引述投資者、分析師對螞蟻集團可能的整改情景所做設想，較樂觀情景是中國監管部門只是重新主張對螞蟻集團金融業務的監管權，而無大舉改革之意，但最差情況是螞蟻集團需要放棄其收入主力信貸、理財和保險業務。

螞蟻集團：周末完成金融管理部門約談 設下「兩不加兩不降」原則，詳情請按【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「較輕」情景

市場研究公司易觀分析的分析師Zhang Kai表示，並不認為監管部門在考慮分拆螞蟻，因為中國沒有一家金融科技公司具有壟斷地位，這次行動不僅是針對螞蟻，還是向其他金融科技公司發出警告。

報道指，持樂觀看法的人士認為，監管部門只是重新主張對螞蟻集團金融業務的監管權，是對互聯網公司的警示，而無大舉改革之意。北京方面可能是借敲打金融科技平台中最大的螞蟻集團來提醒整個行業。

報道又指，過去類似的整頓都給相關公司帶來短期打擊，不過最終沒有大礙。以社交媒體巨頭騰訊 （00700） 為例，公司曾在2018年成為解決青少年遊戲成癮問題的主要打擊對象。儘管股價一度大跌，但最終反彈並創出歷史新高。

「糟糕」情景

政府可能會要求螞蟻集團分拆利潤更高的理財、信貸和保險業務，將其注入一家金融控股公司，而該公司將面臨更嚴格的監管。上海諮詢公司AgencyChina的研究和戰略經理Michael Norris表示，中國監管部門正對銀行和金融科技公司採取相似的監管辦法。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，如果螞蟻集團業務重點回歸支付服務，螞蟻集團的成長潛力將受到限制，內地線上支付行業已經飽和，螞蟻的市場佔有率基本上也已經達到了極限。

由此帶來的結果是，螞蟻集團上市前獲全球眾多主權基金、知名投資者投資，分拆後將令螞蟻股東結構複雜化，投資者的投資回報率也面臨不確定性。

「惡夢」情景

支付早已非螞蟻集團最主要收入來源，「花唄」、「借唄」產品為代表的信貸業務今年上半年貢獻螞蟻39%營收、理財、保險業務也分別貢獻15.6%、8.4%營收。

螞蟻集團最差情況是需放棄理財、信貸和保險業務，同時也意味螞蟻的收入將受到重創。

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至7% 擴大回購計劃規模至775億元

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴市值從高峰失近2萬億 馬雲兩個月間發生甚麼事？

編輯：陳健婷