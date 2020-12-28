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【移民澳洲】賣樓「蓄意報低價」 澳洲逾200名經紀被罰

環球社會熱點 13:48 2020/12/28

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澳洲政府今年宣佈，持有畢業生活臨時技術簽證的港人，可獲延長臨時技術簽證5年，並在5年後可申請永久居留。此舉令移民澳洲成為城中熱話，過往不少港人移民都會考慮購入澳洲物業，但有澳媒報道，澳洲部分賣樓廣告「蓄意報低價」涉嫌造假，令買家損失大量金錢。

在澳洲，一些地產經紀刻意將要出售的物業降低標價。據澳媒報道有買家表示，此現象十分普遍，而真實售價最少比報價高出30萬澳元（約177萬港元）。此舉不但浪費買家時間，更令買家浪費大量金錢。

澳洲放寬港人移民 毋需符合技術簽證額外條件 【下一頁】

澳洲當局在2016年立法禁止「蓄意報低價」行為，根據《悉尼先驅晨報》（SMH）報道，當局在立法當年收到266宗投訴，截至11月23日，今年收到109宗，都比立法前2014年的84宗多。

在這5年期間，共有238個地產經紀因此而被新州公平交易署（NSW Fair Trading），罰款52.36萬澳元（約308萬港元）。

是否「蓄意報低價」要視乎經紀合約內容，和買家改變售價的原因。買家經紀服務機構Rising Tide Capital 聯合創辦人Bo Xiao表示，報價過低現象已經比之前減少。以往是因為想利用低價吸引更多人流，從而推高成交價格，但在新法例下此舉則被禁止。

責任編輯：李俊儀

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