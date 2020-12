【Bitcoin】比特幣今年累升逾2.6倍 拜登耶倫上任或帶來監管寒冬？

比特幣(Bitcoin)近期狂熱,周日一度突破28,000美元,已發行的比特幣整體市值超越5000億美元,跨越新門檻。據Coindesk數據顯示,比特幣今日(28日)稍微回落至27,000美元位置。截至周一下午3時37分,比特幣報27,087美元。正當投資界炒作比特幣成另類黃金,也有意見擔心美國政界、金融監管換屆後,對比特幣監管將趨嚴厲。

全球在疫情大舉增加買債、量寬規模,比特幣被炒作另類避險資產,今年全年累升超過2.6倍。不過,隨著美國總統換屆,拜登新任政府下月上場,美國財政及監管部門將經歷多項人事變動,耶倫將出任財長一職、美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton今月離任,外界關注比特幣明年會否面臨進一步監管審查。

美國資產管理公司Coinshares首席戰略官Meltem Demirors擔憂,在拜登上任總統後,美國民主黨對加密貨幣立場傾向監管,或為加密貨幣市場帶來衝撃。

單在本月,美國國會眾議院金融服務委員會主席、民主黨人Maxine Waters已去信拜登,促請拜登就職總統後,撤銷特朗普在任期間就加密貨幣曾實施過的放寬措施,例如不再允許國家銀行可持有穩定幣儲備。民主黨眾議員Rashida Tlaib亦在12月提交立法草案,要求立法規定穩定幣發行商在發行貨幣前,需取得銀行執照、並通過聯儲局等監管單位審核。

此外,美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton於12月23日卸任,其繼任人選或為未來加密貨幣監管再添變數。Jay Clayton上任的三年期間,曾多次以首次貨幣發行期間涉違法籌資為理由,針對多間加密貨幣公司進行調查,而SEC亦一直拒絕比特幣ETF上市的提案。在Jay Clayton離任前一天,SEC正式起訴Ripple Labs Inc. 出售一種名為瑞波幣(XRP)類似比特幣的數字資產時,涉違反投資者保護法,重挫加密貨幣市場。外界觀望,下任SEC主席由誰出任將對加密貨幣和比特幣影響甚大。

SEC委員Hester Peirce上周五(25日)在社交平台上發布,Elad Roisman 將接替美國SEC主席一職,而Elad Roisman 為加密貨幣支持者。外界猜測,倘若Elad Roisman 上場,SEC對於通過比特幣ETF或將出現新的格局。

另外,外界亦關注被拜登提為下任美國財政部部長耶倫對監管比特幣及其他加密貨幣的取態如何。

據了解,耶倫並非加密貨幣擁護者,早在2017年接受外媒訪問時,她便提到比特幣是「高度投機性資產」、沒有穩定的價值可言﹕

「現時在電子支付系統中,比特幣只擔演了微不足道的角色。它既沒有穩定的價值,也未能構成一種法定貨幣,它是一種高度投機性的資產。」

"Bitcoin at this time plays a very small role in the payment system. It is not a stable source of value and it does not constitute legal tender. It is a highly speculative asset,"