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【營商策略】阿布泰國生活百貨全面撤出網購平台　集中資源於實體店及海外業務

商業 13:35 2020/12/28

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阿布泰國生活百貨宣布，於本年內全面撤出網購平台，包括自家網店及HKTVmall平台旗下經營的網店。

疫情對中小企生意打擊影響深遠，業者均要設法調整營運策略，以在疫下求存。阿布泰國生活百貨宣布，於本年內全面撤出網購平台，包括自家網店及HKTVmall平台旗下經營的網店。

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阿布泰國生活百貨會創辦人林景楠於Facebook發文指出，忍痛宣佈阿布泰國生活百貨會於本年內全面撤出網購平台。他解釋，作為中小企或者小店，尤其出售產品毛利不高的快速消費品或者一些生活必需品，要以「跑量」形式去推高生意額，從而維持公司營運，但背後因量大而產生的行政開支或營運及物流成本，利潤往往不足以去抵消成本。為了市場佔有率而去做網購，對於中小企來說，百害而無一利。甚至當遇到一些環境及經濟轉變時，毫無翻身機會，或會令公司倒閉。

阿布泰國生活百貨會創辦人林景楠於Facebook宣布全面撤出網購平台的消息。（林景楠Facebook截圖）

林續指，在未來的日子，阿布泰國生活百貨會集中精力和資源去管理及投資香港本地實體店及海外業務，待一個合適的時間，其電商業務將會再捲土重來。

阿布泰國生活百貨宣布，於本年內全面撤出網購平台，包括自家網店及HKTVmall平台旗下經營的網店。

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責任編輯：蘇穎琪

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