【新冠疫苗】質疑研發進展過快 歐洲民眾普遍存疑

▲ 【新冠疫苗】質疑研發進展過快 歐洲多國民眾不願接種

輝瑞（Pfizer）及BioNtech合力研發的新冠病毒疫苗，今周開始在歐洲普及接種，惟歐洲不少民眾對疫苗安全性仍有憂慮，主因新冠疫苗研發進度極快，只花不到一年便完成，與一般疫苗研發需時多年相比，令歐洲民眾缺乏信心。

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路透社報道，綜合多個民調，歐洲多國民眾都對接種疫苗有猶疑。如在波蘭，現階段計劃打疫苗的民眾不到4成，甚至醫護人員亦抗拒。在首都華沙，一間獲安排成為全國首間接種疫苗的醫院，僅得約一半醫護報名接種。

保加利亞多達45%人稱不會接種疫苗，並有40%人稱要觀察一下疫苗的副作用。獲安排優先接種的人士，即醫護、護老院員工等組別，稱願意接種的不到5分1。

報道指，不少民眾都認為，新冠疫苗由開始研發對全面接種，歷時過短，因而缺乏信心。事實上，傳統的研苗研發，平均需時10年以上，流感疫苗的研發時間可達8年，而乙型肝炎研發更需18年。

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此外，IPSOS上月進行的調查則顯示，僅得54%的法國人願接種新冠疫苗，西班牙及意大利是64%，不過，英國人對疫苗信任度則明顯較高，達到為79%，中國更達87%。

責任編輯：林建忠