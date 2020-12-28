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【宅經濟】報告：全球手提電腦需求增　HP、Lenovo、Dell市場三大

科技 13:45 2020/12/28

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有調研機構報告指出，今年全球手提電腦市場出貨總量創下歷史新高，估全年將以9%的年增幅，達1.73億部。

新冠肺炎疫情新常態下，宅經濟需求增加帶動全球手提電腦熱銷，市場研究機構Counterpoint最新報告指出，今年全球手提電腦市場出貨總量創下歷史新高，估全年將以9％的年增幅，達1.73億部。2020年的全球手提電腦銷售總額更超過1,320億美元（約1萬億港元），並預期需求增長趨勢至2023年才將放緩。

該機構預期，疫情的不確定性持續影響下，在家工作及線上學習的需求將持續至2021年，甚至因新工作或生活趨勢形成而延續至2022年，所以估計全球手提電腦出貨總量仍將逐步增加，續以微幅年增趨勢，分別突破1.75億及1.77億部。

【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通　成全球智能手機最大晶片商

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廠商中，惠普（HP）、聯想（Lenovo）及戴爾（Dell）等三大品牌穩佔市場前三大，2020年的市佔合共高達68％。至於蘋果及台灣品牌Acer、Asus，雖然在過去幾年在中國品牌廠如小米、華為進軍手提電腦市場的競爭下，市佔遭瓜分、導致出貨量及市佔率下滑，惟今年將受惠市場需求，有明顯增長。

另隨著5G推出，預期手提電腦產品處理效能將進一步提升，如電競遊戲、圖形渲染及處理大量數據等能力，而且同時隨時連網、儲存即時上雲，及後續5G新應用等功能，將成為手提電腦的基本配置。

【三星動向】三星手機出貨量創9年新低　韓媒揭將大改2021年新機策略

責任編輯：張寶燕

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