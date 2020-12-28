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【阿里巴巴9988】阿里回購總額大增至100億美元 半日仍跌近一成

股樓投資 14:34 2020/12/28

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已經接連下跌6個交易日的阿里巴巴（09988）公布，董事會已授權增加公司的股份回購總額，由60億美元，增66.7%至100億美元。股份回購計劃有效期為兩年，公司會由本季度開始執行計劃。

【盲盒熱】新華社斥盲盒熱潮似賭博 泡泡瑪特急挫近一成半  詳情請看[下一頁]

早前，阿里因涉嫌「二選一」等壟斷行為，所以被市場監管總局調查。上周內，阿里股價上周急挫8%，最低曾見226.2元。即使集團宣布加大回購金額，但今日仍低開219.4元，現時跌幅擴大至近8.4%，報209元，成交156.2億元。

 
【宏觀中國】明年集資壓力巨大　內銀須補充資本1.25萬億 詳情請看[下一頁]

上周四，市監總局調查組人員到阿里對相關部門負責人進行調查，並提取相關證據。 昨日浙江省市監局表示，對阿里立案調查，並不代表內地不再支持平台經濟，反而是為了引導及促進其健康發展，使平台經濟可為經濟高質素發展做出更大貢獻。

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撰文 : 趙家盈

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