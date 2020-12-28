【美國經濟】特朗普簽署新冠紓困法案 並籲國會剔除「無用」條文

據外媒報導，美國總統特朗普（Donald Trump）在周日（12月27日）簽署了國會早前通過的新冠疫情紓困法案（coronavirus relief bill）。9000億美元的紓困法案包含在2.3兆美元的聯邦政府預算之中，特朗普較早前表明拒絕簽署國會通過的法案，並要求將法案退回並進行修改。

【美國經濟】特朗普稱9000億美元抒困法案為恥辱 敦促國會盡快進行修改 【下一頁】

紓困法案中計劃撥款予年收入少於7萬5千美元（約港幣58萬）的美國公民一筆600美元（約港幣4650元）的支票，但特朗普要求將金額提高至2000美元（約15000港元），民主黨表示若有需要上調金額可以給予修改，而共和黨則拒絕修改。除此之外，特朗普認為法案中對外國的年度金額援助應該取消，並將該筆預算回饋美國公民。由於他原先拒絕簽署預算及新冠紓困法案，聯邦政府計劃會在周二（28日）因財政問題而停擺。

【美國經濟】美國國會通過9000億美元紓困措施 正待特朗普簽署 【下一頁】

現時美國約有1400萬人申請政府的失業救濟金或受惠於3月政府批出的一次性救濟金，特朗普延遲簽署將使受惠人士延遲收款。特朗普在國會通過法案後表示法案為「浪費」及「恥辱」，而他這次簽署法案後強調要令國會移除法案內不必要的部分，儘管國會議員表明不作更改。

候任總統拜登（Joe Biden）在網站上指責特朗普的行為會帶來「災難性的後果」（devastating consequences），並認為他逃避責任。拜登指出法案在參眾兩院經兩黨多數共識通過，特朗普的行為將使許多美國家庭陷入恐慌。

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