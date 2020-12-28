【移卡股價】移卡1.7億人幣增持廣告代理　涉關連人士、公司下午復牌跌3%

▲ 移卡午後復牌

移卡 （09923） 上周公布增購廣告代理商北京創信眾42.5%股權，代價共1.7億元人民幣，當中1500萬元人民幣屬現金支付，其餘金額由發行490萬股代價股價支付。移卡今早停牌，並在中午公布，因應代價股份將會發行給賣方，其中Source Winner及Bright Usening為移卡附屬公司層面的關連人士，代價股份須根據特定授權發行，其他資料維持不變，並在午後一時復牌。

據移卡公告，完成收購後，移卡將會持有北京創信眾85%股權。Source Winner持有人為秦令今、Bright Usening持有人為張國顯。

移卡發行代價股份每股價格為37.5元，較停牌前價格無溢價，發行規模就佔已擴大後股本1.08%。

移卡於午後復牌，復牌後早段表現造好，升4%報39元，收市報36.3元，跌3.3%，成交8560萬元。

北京創信眾在中國從事廣告代理、廣告營運業務，至2019年底全年盈利1110萬元人民幣，至今年6月底的資產淨值為3373億元。移卡表示，北京創信眾將快速擴充公司在線廣告庫存，擴大公司的廣告投放空間，使公司的數據管理平台（DMP）可以更好地發揮效應。

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編輯：麥德銘