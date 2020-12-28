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英國2022年4月起　禁垃圾食物「買一送一」優惠

環球政經 15:59 2020/12/28

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英國周一（28日）表示，為緩解國內肥胖問題和改善公眾建康，政府將於2022年4月起禁止超市在售賣高脂、高糖、高鹽食品和飲料以「買一送一」、「買三送二」等營銷優惠。此外，措施也禁止餐廳提供免費補給汽水的優惠。

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《路透社》報道，當局表示，肥胖症是英國主要長遠的公共衛生問題之一，如英格蘭近三分之二的成年人超重，三分之一小學畢業生有肥胖或超重問題。

除了餐廳外，這些措施還將會限制商店宣傳或推廣不健康食品。報道提及，該措施還不允許一些店舖在收銀處、商店入口等，都不得宣傳或放置不健康食品的廣告。英國於7月時，首次提出限制垃圾食品「買一送一」的優惠，又禁止電視及網絡在晚上9時之前播放有關垃圾食品的廣告。

在上個月，政府更提議完全禁止在網上刊登不健康食品的廣告。有指，是次措施可以拍板或與約翰遜（Boris Johnson）曾確診新冠肺炎一事有關。他當時也強調，自己因患這種疾病住院後需要減輕的體重。

有媒體報道指出，新限制將適用於高脂、高鹽或高糖的食物，包括蛋糕、薯片、汽水、比薩餅及即食食品。屆時的限制指施將應用於員工超過50人、店舖面積超過2,000平方英尺店舖；而小型商店可獲得豁免。

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責任編輯：黎淑雯

 

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