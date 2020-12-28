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【盲盒熱】新華社斥盲盒熱潮似賭博 泡泡瑪特急挫近一成半

股樓投資 13:09 2020/12/28

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近日新華社發表文章指，購買盲盒的隨機體驗會使青少年上癮，認為監管部門應介入，並進一步規管。當中，主要售賣「盲盒」的泡泡瑪特（09992）於上周上試96.45元高位後，今日急挫逾近14%，報74.25元，成交8億元。

【宏觀中國】企業現金流存暗湧？　11月工業應收帳增速高於利潤  詳情請看[下一頁]

新華社指，盲盒即於盒子放置不同玩偶，消費者憑運氣抽取。其價格介乎數十元（人民幣，下同）至上百元不等。過去一年在電商平台上，約有20萬名消費者花費逾2萬元購買盲盒。

【新冠疫情】首都疫情管控升級　限旅行團於元旦春節進京   詳情請看[下一頁]

文章形容，「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」，指盲盒會使人上癮及引起賭博心理，所以促請有關監管部門進一步規範這種經營模式，避免畸形發展。

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撰文 : 趙家盈

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