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【三星動向】三星手機出貨量創9年新低　韓媒揭將大改2021年新機策略

科技 12:51 2020/12/28

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韓媒ETNEWS早前引述業界消息指，在2020年，三星的手機總出貨量估計僅有2.7億部，創下三星近九年新低紀錄。

在新冠肺炎疫情影響下，全球經濟下滑，智能手機出貨量也受顯著影響。韓媒ETNEWS早前引述業界消息指，三星手機每年出貨量在過去九年，都維持達3億部的既定目標水平。惟在2020年，三星的手機總出貨量估計僅有2.7億部，創下三星近九年新低紀錄。

外媒曝三星Galaxy S21定價　料最平8千元入手

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韓媒ETNEWS報道稱，三星每年的手機出貨量都維持達3億部，然而今年第三季的總出貨量僅有1.89億部略低於過往，預計2020全年度手機的整體出貨量將可能僅達2.7億部。面對出貨量罕見下滑的現況，有傳三星計畫在2021年採取更謹慎的銷售策略，期望達成制訂的3.07億部的出貨量目標。

報道提到，三星在2021年將採取的新機銷售策略方向，主要分為兩大部分。首先，將會全力積極拓展中低階新5G手機，主打實惠及平價路線，包括：Galaxy A22、Galaxy A32等，預計明年中低階的A系列和M系列，將出貨2.37億部。

其次，過往主要在下半年度推出的Galaxy Note 旗艦系列，有機會停止發售，改由摺疊手機取代。消息指，三星將會把2021年下半年的銷售重心，放到摺疊手機上，並加速推進摺疊手機的普及化。

據報道指，三星計劃將在2021年生產4980萬部旗艦機，包括Galaxy S21系列機款，以及約600萬部摺疊手機。不過，上述有關2021年三星新機銷售策略，以及出貨量目標的傳聞，目前尚未獲三星官方證實。

【5G手機】三星擬明年推出多款中低階新機　搶攻5G市場

責任編輯：曾曉汶

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