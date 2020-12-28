【美股分析】疫苗量產利好經濟　華爾街點名六大復甦概念股

今年以來，旅遊業受疫情打擊嚴重，令相關的郵輪、酒店及博彩股今年股價表現慘淡，惟在疫苗面世消息之下，這些股份終可擺跌勢，當中華爾街大行便點名六隻潛力十足的復甦概念股。（見下圖）

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酒店股：

Jefferies旅遊與博彩行業分析師 David Katz 表示，看好旅遊業的投資者，順序應選擇旅遊及商務，然後是自駕與航空旅行，最後才是戶外與室內活動相關的股份。他預計 2021 年中到 2022 年初，旅遊和商務旅客將釋原被壓抑的需求。

Truist Securities 郵輪與酒店分析師 Patrick Scholes 則認為目前酒店盈利能力正在改善，截至 12 月中旬，每間客房平均收入相較於按年下跌57%，較3月時同期下跌 83% 有所改善。

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郵輪股：

疫情爆發以來，全球郵輪業幾乎完全停擺，最近的郵輪航期更已延長至明年2月或3月。有外媒引述業界人士指，近期郵輪預訂增長趨勢不俗，但目前每個月仍要花數億美元，預計至少要到2022年才能扭虧為盈。

德意志銀行分析師 Chris Woronka便指，很多人希望在疫情平息後來搭乘郵輪，又形容該趨勢是肯定的，但這些因素已反映在股價當中，郵輪業的復甦情況或有機會比原先預期緩慢。

不過，分析看到復航後高級郵輪明顯有較強需求，挪威郵輪也證實未來高級郵輪的預訂出現強勁的需求，故不少大行分析師也看好此股。

博彩股：

德意志銀行分析師 Carlo Santarelli 表示，地區性賭場在疫情中表現最優異，由於許多州於疫情期間實施封鎖，令地區賭場成為唯一的娛樂活動。再者，部份地區賭場持續投資線上博彩也受惠疫情。

摩根士丹利分析師 Thomas Allen也指，博彩業並未因疫情出現任何明顯的的結構性問題。Allen 表示，即使地區賭場收入或要在2022年下半年或2023年下半年才恢復到疫情前的高峰，但可預期地區性賭場復甦速度，將比拉斯維加斯的賭場或酒店還要快。

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