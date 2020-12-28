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【英國王室】哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助

環球社會熱點 18:03 2020/12/28

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英媒指哈里王子與梅根，有意延長淡出英國王室的過渡期。

英國哈里王子與夫人梅根今年初宣布，卸下英國王室高級成員身份，變相淡出英國王室。哈里王子與梅根淡出英國王室設為期一年的「過渡期」，但英媒指哈里王子與梅根有意延長淡出英國王室的過渡期，更打算返回英國和英國王室各成員商議。

【聖誕節2020】哈里王子梅根溫馨家庭照  變插畫聖誕卡 【下一頁】

【聖誕節2020】英國王室分開過 32年來首次（多圖）【下一頁】

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）今年初放棄殿下（Royal Highness）的王室頭銜，僅保留薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的封號。英媒更創造「Megxit」一字，形容兩人淡出英國王室的決定。

英媒報道，哈里王子與梅根計劃延長淡出英國王室的過渡期。報道指，雖然哈里王子和梅根已分別與Spotify及Netflix達成商業合作，但他們仍希望繼續獲得王室贊助。哈里王子據報將於新年由美國返回英國，與王室高級成員商討延長過渡期一事。

【美國大選】梅根暗籲投拜登 特朗普：祝哈里好運 【下一頁】

英國王室傳記：哈里威廉不和 哥哥被指白鴿眼看梅根 【下一頁】

英媒引述王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）指，哈里王子希望明年返回英國參加多項活動，包括祖母英女王的95歲生日、祖父菲臘親王的100歲生日、亡母戴安娜王妃7月1日的60歲冥誕及雕像。

莫頓更指哈里王子與英女王接觸的次數比外界想像中更多，預料哈里王子與王室將於明年4月前，完成商討延長過渡期的事宜。

責任編輯：鄭錦玲

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