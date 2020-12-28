【新股IPO】匯森家居2127追揸沽攻略　投資界：升幅約2成至5成

▲ 匯森家居將於12月29日掛牌。

匯森家居 （新上市編號：02127） 今暗盤，是次多達16萬名投資者捧場，一手中籤率達20%，綜合投資界意見認為，匯森家居暗盤升幅介乎2成至5成，有貨的投資者可於股價升幅5成後沽出。匯森家居將於12月29日正式掛牌。

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中薇證券研究部董事黃偉豪預料，匯森家居 （新上市編號：02127） 於暗盤有機會升5成。他認為，雖然一手中籤機率20%不算低，未必吸引大量投資者追貨，不過他認為公司是次定價較低，較上限區間1.86元仍有升幅的水位。他又建議，有貨的投資可以於股價升幅5成後分段沽出套利，沒有貨的投資者可於股價升幅2成或以下慮買入。

不過，信誠證券聯席董事張智威預料，匯森家居升幅最多2成，認為該公司沒有特別的賣點，惟近期炒作新股有一定的氣氛，故仍有一定的升幅，但不建議沒有貨的投資者買入。

輝立證券企業融資經理陳英傑指出，是次約11萬人以一手認購，預料暗盤沽壓會比較大，建議短炒的投資者要小心。

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責任編輯：謝卓榮