【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理

▲ 「盲盒經濟」自泡泡瑪特在港上市後，便引來市場關注。（泡泡瑪特Faecbook圖片）

新華社發文批評「盲盒經濟」，引起年輕人上癮及賭博心理引伸的畸型消費，認為監管部門應進一步規範經營模式。

【航空公司自救】樂桃航空擬推通行證 約1481港元可月內無限搭乘日本所有國內線

「盲盒經濟」自泡泡瑪特 （09992） 在港上市後，便引來市場關注。早前甚至有估計中國的盲盒市場約有30億元人民幣規模，預計2025年達到250億元。

新華社文章形容，「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」。到底甚麼是「盲盒」呢？是用甚麼策略勾起顧客的消費意欲？「盲盒」最早是來自日本，有指是參考日本百貨的福袋活動。大部分「盲盒」內都是不同的玩偶、玩具，從包裝上未能知道盒內放置的款式。

▲ 商家為了刺激「盲盒」銷情，更會不斷推出新系列、新品。（泡泡瑪特Facebook圖片）

商家為了刺激「盲盒」銷情，更會不斷推出新系列、新品。每季推出新系列，而一個系列又有10多個款式。每個款式中的動作、表情、服裝上都有細節變動。換言之，若顧客想收集一系列玩具，必須要不斷「抽盒」，情況與扭蛋相似。

有內地媒體分析，盲盒利潤率雖高，但單價並不高；對於年輕人而言，大部分盲盒的售價只相當於2、3杯奶茶。而每次打開「盲盒」亦等同一份驚喜，以「好奇心」吸引消費者持續購買。

【好想去日本】《鬼滅之刃》效應影響 剪刀外型都似日本刀更好賣？

「英女王聖誕文告」表演TikTok跳舞狂歡？ 原來是Deepfake技術（有片）

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用