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【美股期貨】道指期貨升逾百點　特朗普簽署9000億美元規模紓困法案（不斷更新）

股市 12:15 2020/12/28

分享：

美股動態不斷更新

美國總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案，美股期貨今早於亞洲時段造好，道指期貨升約130點，納指期貨升近0.6%。美國今日將公布12月達拉斯聯儲製造業活動指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產　升勢全因市場操控　

即市走勢︰

【12︰08】美股期貨造好，道指期貨升132點，報30241點；標指期貨升21點，報3716點；納指期貨升70點或近0.6%，報12774點。

【11︰59】著名蘋果（美︰AAPL）供應鏈分析師郭明錤表示，目前研發Apple Car仍有三大不確定性，外界對Apple Car推出的時間或過於樂觀。

【Apple Car】郭明錤：Apple Car具三大不確定　投資者勿追概念股

【11︰39】美股期貨向上，道指期貨升幅擴大至0.5%，暫報30257點，標指和納指期貨更升0.6%。

【09︰30】美國白宮證實，總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案，避免美國聯邦政府停擺。

【美國紓困】特朗普讓步簽署9000億美元疫情紓困法案　道指期貨升幅擴大

道指上周五升70點　港股ADR跌255點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 蘋果（Apple，美：AAPL） 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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