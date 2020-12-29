  • 20°C
香港時間 : 20201229日 (二) 00:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】美股三大指數續創新高　道指升266點　比特幣企穩2.7萬美元（不斷更新）

股市 00:01 2020/12/29

分享：

美股動態不斷更新

美國總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案。美股三大指數早段續創新高，美國十年期美債息抽升，一度高見0.964厘。虛擬貨幣繼續吸資，比特幣強勢持續，企穩2.7萬美元。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產　升勢全因市場操控　

【盲盒經濟】官媒批評「盲盒熱」Miniso也關事？ 名創優品美股盤前跌7%

即市走勢︰

【23︰57】道指升266點，報30466點；標指升0.88%；納指升0.66%。

【22︰38】美股三大指數續創新高，道指升157點，報30357點；納指升0.72%；標指升0.64%。

【22︰30】美股開市，道指升182點，報30382點；標指0.75%；納指升0.9%。比特幣強勢持續，現報27273美元。

【22︰07】道指期貨升165點。

【21︰42】道指期貨升147點，報30256點；標指期貨升0.7%；納指期貨升0.83%。

【21：28】道指期貨升151點，納指期貨升102點，標指期貨升25點。

【20︰34】道指期貨升159點。

【17︰04】阿里巴巴（美︰BABA）盤前跌3.1%，報215.11美元。

【16︰22】道指期貨升103點，報30212點；標指期貨升19點，報3714點；納指期貨升68點或0.5%，報12773點。

【16︰05】比特幣周日一度突破28,000美元。正當投資界炒作比特幣成另類黃金，也有意見擔心美國政界、金融監管換屆後，對比特幣監管將趨嚴厲。

【Bitcoin】比特幣今年累升逾2.6倍 拜登耶倫上任或帶來監管寒冬？

【12︰08】美股期貨造好，道指期貨升132點，報30241點；標指期貨升21點，報3716點；納指期貨升70點或近0.6%，報12774點。

【11︰59】著名蘋果（美︰AAPL）供應鏈分析師郭明錤表示，目前研發Apple Car仍有三大不確定性，外界對Apple Car推出的時間或過於樂觀。

【Apple Car】郭明錤：Apple Car具三大不確定　投資者勿追概念股

【11︰39】美股期貨向上，道指期貨升幅擴大至0.5%，暫報30257點，標指和納指期貨更升0.6%。

【09︰30】美國白宮證實，總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案，避免美國聯邦政府停擺。

【美國紓困】特朗普讓步簽署9000億美元疫情紓困法案　道指期貨升幅擴大

道指上周五升70點　港股ADR跌255點

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 蘋果（Apple，美：AAPL） 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

下一篇文章

【新股IPO】物管股宋都服務通過上市聆訊　在管建築面積640萬平方米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

泡泡瑪特曾挫近一成　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範
泡泡瑪特曾挫近一成　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【小米11】小米ADR高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米ADR高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港2%　夜期升40點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港2%　夜期升40點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至8%　擴大回購計劃規模至775億元