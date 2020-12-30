【美股市況】紓困措施再遭阻撓　美股新高後倒跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國眾議院通過加碼派錢金額至2000美元後，美股三大指數早段再破頂，不過，參院共和黨領袖麥康奈爾阻撓（【紓困方案】美參院共和黨麥康奈爾 阻撓舒默推動2000美元派錢法案），美股走勢回軟，道指即市曾升184點後，收市跌68點，收報30335點。納指亦由曾升0.6%，收市倒跌0.4%。

收報 變幅 道指 30,335.67 -0.2% 標指 3,727.04 -0.2% 納指 12,850.22 -0.4% Moderna 114.39 +2.7% SNAP 51.21 +6.1% 蘋果 134.87 -1.3% TESLA 665.99 +0.3% INTEL 49.39 +4.9%

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即市走勢︰

【05︰00】道指收市跌68點，收報30335點，標指跌0.2%，收報3727點，納指跌0.4%，收報12850點。

【00︰15】道指報30360點，倒跌43點。

【23︰14】道指升幅收窄，現升14點，納指轉跌71點，標指跌1點。阿里巴巴（美：BABA）升4%，報231. 615美元。

【22︰30】美股延續升勢，道指升約150點或0.5%，熱炒股Snap （SNAP）開市爆升7%，報51.69美元。

【22︰02】美國白宮首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國新冠疫苗的接種率低於政府設定的水平。

【22︰00】道指期貨升142點，納指期貨升58點，標指期貨升15點。

【21︰14】道指期貨升141點。

【21︰13】美國最大虛擬貨幣平台Coinbase宣佈暫停瑞波幣交易，瑞波幣急跌逾3成 。比特幣現跌1.3%，報26860美元。

【20︰27】菲律賓宣布將對來自20個國家和地區的外國人關閉邊境。

【20︰25】道指期貨升137點，納指期貨升56點。

【19︰04】英國與歐盟達成貿易協議，無序脫歐危險解除，歐股造好，英股升2%，法股升0.4%，德股升0.3%。

【18︰09】道指期貨升153點，納指期貨升50點，標指期貨升16點。

【18︰08】市場消息指，新加坡承諾向航空業提供額外的8400萬新元支援。

【17︰04】阿里巴巴（美︰BABA）盤前升3.4%，報230美元。

【16︰24】道指期貨升146點，報30451點；標指期貨升16點，報3744點；納指期貨升60點或近0.5%，報12893點。

【12︰22】美股期貨向上，道指期貨升129點，報30434點；標指期貨升12點，報3740點；納指期貨升25點或0.2%，報12858點。

【12︰022】外電引述消息人士透露，中國線上教育平台掌門1對1擬考慮在美國上市，指公司計劃最快明年上市，規模達3億美元（約23.4億港元）。

【12︰10】外電報道，印度政府正在考慮一項提案，對比特幣交易徵收18%的商品和服務稅（GST）。

【Bitcoin】印度政府據報擬向比特幣交易徵稅18%

【12︰10】長和 （00001） 持股約5成的和黃醫藥（美：HCM）宣布，已向美國食品藥品監督管理局（FDA）滾動提交索凡替尼用於治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤新藥上市申請的第一部分，並計畫於2021年上半年完成新藥上市申請提交。

【長和持股】和黃醫藥美國首交新藥申請 索凡替尼上市申請料明年上半年完成

【10︰00】美國總統特朗普早前下令，禁止美國投資者購買被指與中國解放軍關連的企業股份。美國財政部進一步公布，有關禁令適用於黑名單企業的附屬公司。

【美國制裁】美擴大禁投中資股命令 涵蓋指數基金及子公司

【09︰50】新華社發文批評盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，指出監管部門應規範盲盒，消息令連跟風推平價雜貨品牌名創優品（美：MNSO）也受累。名創優品於美股一度跌21.6%，收市跌17.4%，收報25.64美元。

【盲盒經濟】名創優品Miniso跟風推「盲盒」 美股急挫17%

【08︰20】美國眾議院以275票對134票通過法案，將發放2000美元，以取代紓困法案中的600美元現金補貼。不過，外界憂慮法案會遭共和黨控制的參議院否決。

【紓困法案】美國眾議院通過加碼派錢金額至2000美元

美股破頂道指升204點 港股ADR升114點

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12月28日（一）市況

美國總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案。美股三大指數早段續創新高，美國十年期美債息抽升，一度高見0.964厘。虛擬貨幣繼續吸資，比特幣強勢持續，企穩2.7萬美元。

收報 變幅 道指 30,403.97 +0.7% 標指 3,735.36 +0.9% 納指 12,899.42 +0.7% Moderna 111.40 -9.7% 輝瑞 37.27 -0.5% 蘋果 136.69 +3.6% TESLA 663.69 +0.3% facebook 277.00 +3.6% ZOOM 351.39 -6.3% Nikola 16.41 +19.3% 聯合航空 43.92 +1.5%

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焦點新聞︰

【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產 升勢全因市場操控

【盲盒經濟】官媒批評「盲盒熱」Miniso也關事？ 名創優品美股盤前跌7%

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升204點，收報30403點，標指升0.9%，收報3735點，納指升0.7%，收報12899點。

【01︰38】美國總統特朗普意外簽署紓困法案，引發市場樂觀情緒，標普500指數創即市紀錄新高，曾升逾0.9%至高見3737點，暫升幅稍收窄至0.8%，報3733點；道指升逾200點，報30405點；納指升0.9%或115點，報12920點。

【01︰31】中概股集體下跌，名創優品跌超20%，微博跌11.8%，跟誰學、小鵬汽車跌7%，理想汽車跌6%，拼多多跌5%。

【00︰55】道指升216點，報30416點；標指升0.82%；納指升0.74%。

【00︰15】現貨黃金轉跌，目前報1878.76美元。

【23︰57】道指升266點，報30466點；標指升0.88%；納指升0.66%。

【22︰38】美股三大指數續創新高，道指升157點，報30357點；納指升0.72%；標指升0.64%。

【22︰30】美股開市，道指升182點，報30382點；標指0.75%；納指升0.9%。比特幣強勢持續，現報27273美元。

【22︰07】道指期貨升165點。

【21︰42】道指期貨升147點，報30256點；標指期貨升0.7%；納指期貨升0.83%。

【21：28】道指期貨升151點，納指期貨升102點，標指期貨升25點。

【20︰34】道指期貨升159點。

【17︰04】阿里巴巴（美︰BABA）盤前跌3.1%，報215.11美元。

【16︰22】道指期貨升103點，報30212點；標指期貨升19點，報3714點；納指期貨升68點或0.5%，報12773點。

【16︰05】比特幣周日一度突破28,000美元。正當投資界炒作比特幣成另類黃金，也有意見擔心美國政界、金融監管換屆後，對比特幣監管將趨嚴厲。

【Bitcoin】比特幣今年累升逾2.6倍 拜登耶倫上任或帶來監管寒冬？

【12︰08】美股期貨造好，道指期貨升132點，報30241點；標指期貨升21點，報3716點；納指期貨升70點或近0.6%，報12774點。

【11︰59】著名蘋果（美︰AAPL）供應鏈分析師郭明錤表示，目前研發Apple Car仍有三大不確定性，外界對Apple Car推出的時間或過於樂觀。

【Apple Car】郭明錤：Apple Car具三大不確定 投資者勿追概念股

【11︰39】美股期貨向上，道指期貨升幅擴大至0.5%，暫報30257點，標指和納指期貨更升0.6%。

【09︰30】美國白宮證實，總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案，避免美國聯邦政府停擺。

【美國紓困】特朗普讓步簽署9000億美元疫情紓困法案 道指期貨升幅擴大

道指上周五升70點 港股ADR跌255點

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責任編輯︰梁浩碩