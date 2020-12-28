【醫藥股】內地醫保談判平均降價51% 石藥、百濟神州公布納入名單（第三版）

▲ 內地醫保談判結果公佈，國產PD-1產品全數入醫保。

內地醫保談判結果公佈，今年參與談判的162種藥品，共119種談判成功，談判成功率約73%，談判成功的藥品平均降價50.64%，相較去年平均60.7%的降價幅度較為溫和。

醫藥股個別仍見動力，泰格醫藥 （03347） 升5.3%，成交1.2億元。藥明生物 （02269） 再創新高，今早曾高見96.65元，全日升5.4%，收報96.4元，成交9.4億元；同系藥明康德 （02359） 同樣創新高，高見153元，收市升4.4%，收報147.9元，成交2.4億元。中國生物製藥 （01177） 升0.1%，成交4.7億元。

石藥 （01093） 表示，旗下「恩必普」膠囊及注射液被納入醫保，新醫保支付標準分別定為每粒3.36元人民幣及每枝139元人民幣，較目前的全國最低售價分別降低55.6%及51.3%。新定價將於明年三月生效，兩款藥物的全國售價屆時會相應調整至新醫保支付標準的水平。集團預期，售價下調會在一定時期內對該等產品的未來收入帶來下降壓力，但同時亦會提高產品的可負擔性，並且根據需求的價格彈性，刺激市場對該等產品的需求，帶動銷量增長，一定程度上彌補價格下降對收入的影響。

百濟神州 （06160） 表示，三款抗癌藥物成功國家醫保目錄，包括治療非小細胞肺癌的「百澤安」（替雷利珠單抗）、BTK抑制劑「百悅澤」（澤布替尼）以及安進戰略合作授權的「安加維」 （地舒單抗120mg）。

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今年談判後，內地醫保藥品目錄將總共包含2800種藥品，其中西藥1,426種，中成藥1,374種，藥飲片則為892種。

市場最為關注的抗癌藥PD-1產品納入情況，君實生物 （01877） 治療黑色素瘤的「拓益」（特瑞普利單抗）、恒瑞醫藥（滬：600276）治療晚期肝細胞癌的「艾瑞卡」（卡瑞利珠單抗）均談判成功被納入醫保。信達生物 （01801） 旗下治療經典型霍奇金淋巴瘤的「達伯舒」（信迪利單抗）則在去年已被納入醫保。

君實生物倒跌1.7%，收報53.6元，成交5261萬元；百濟神州升0.9%，成交8791萬元；信達生物升1.1%，成交6.3億元；恒瑞醫藥早段曾創新高，收市倒跌3.5%，收報111元人民幣。

值得留意是，醫保局今年首次設置目錄內藥品降價談判，對醫保基金內價格或費用偏高、基金佔用較多的14種獨家藥品，進一步降低價格，平均降價43.46%。

（第二版：更新石藥及百濟神州通告；第三版更新股價）

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編輯：陳健婷