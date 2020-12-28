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【醫藥股】內地醫保談判平均降價51% 國產PD-1全數入醫保

股市 12:12 2020/12/28

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內地醫保談判結果公佈，國產PD-1產品全數入醫保。

內地醫保談判結果公佈，今年參與談判的162種藥品，共119種談判成功，談判成功率約73%，談判成功的藥品平均降價50.64%，相較去年平均60.7%的降價幅度較為溫和。

醫藥股今日靠穩，中國生物製藥 （01177） 半日升0.4%，成交2.7億元；泰格醫藥 （03347） 升4.9%，成交6,712萬元。藥明生物 （02269） 再創新高，今早曾高見96.65元，半日升4.6%，報95.65元，成交5.6億元；同系藥明康德 （02359） 同樣創新高，今早高見153元，半日升7.7%，報152.6元，成交1.14億元。

6家生物科技股今日起納入港股通，股價急升，詳細名單請見【下一頁】

今年談判後，內地醫保藥品目錄將總共包含2800種藥品，其中西藥1,426種，中成藥1,374種，藥飲片則為892種。

市場最為關注的抗癌藥PD-1產品納入情況，君實生物 （01877） 治療黑色素瘤的「拓益」（特瑞普利單抗）、百濟神州 （06160） 治療非小細胞肺癌的「百澤安」（替雷利珠單抗）、恒瑞醫藥（滬：600276）治療晚期肝細胞癌的「艾瑞卡」（卡瑞利珠單抗）均談判成功被納入醫保。信達生物 （01801） 旗下治療經典型霍奇金淋巴瘤的「達伯舒」（信迪利單抗）則在去年已被納入醫保。

君實生物半日升2.8%，成交3,234萬元；百濟神州升1%，成交5,006萬元；信達生物升3.7%，成交3.4億元；恒瑞醫藥早段曾創新高，半日倒跌2%，報112.75元人民幣。

值得留意是，醫保局今年首次設置目錄內藥品降價談判，對醫保基金內價格或費用偏高、基金佔用較多的14種獨家藥品，進一步降低價格，平均降價43.46%。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 藥明生物（02269） 中國生物製藥（01177） 泰格醫藥（03347） 藥明康德（02359） 君實生物（01877） 百濟神州（06160） 信達生物（01801） 恒瑞醫藥（滬：600276）

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