【電動車】阿里巴巴上汽100億人民幣註冊汽車科技企業　下月公布車型、上汽漲停板

▲ 內地媒體報道，阿里巴巴（ 09988 ）與上汽集團（滬：600104）合資經營的智己汽車科技有限公司已在上周五（25日）於浦東新區完成註冊。

內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 與上汽集團（滬：6001204）合資經營的智己汽車科技在上周五（25日）於浦東新區完成註冊，註冊資本為100億元（人民幣，下同）。公司法定代表人為上汽集團總裁王曉秋，經營範圍包括汽車科技、網絡科技、信息科技、計算機科技等。

消息傳出後，上汽周一（28日）股價在內地升停，現報25.74元，成交達29億元。

在100億註冊資本中，上汽集團出資54億元，持有54%股權，阿里巴巴與上海科技園區張江高科分別出資18億元，分別持有18%股權。在剩下的10%股權中，5.1%股權被划進核心員工持股平台（ESOP），4.9股權被划進用戶持股平台（CSOP）。報道指，由用戶持股的股權結構為智己汽車首創。

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智己汽車代表早前表示，公司希望重新建構傳統汽車行業的生產和營銷模式，透過收集用戶在日常用車過程的大數據，令公司推出的產品更加完善，因此在公司股權結構中計劃給予用戶價值回報。

公司董事會成員方面，上汽集團總裁王曉秋擔任董事長，上汽副總裁兼總工程師祖似杰、上汽集團副總裁兼乘用車公司總經理楊曉東、張江高科董事長劉櫻、阿里巴巴旗下的阿里達摩院院長張建鋒出任公司董事。

曾宣佈明年4月發售新SUV車型

智己汽車在今年11月宣佈啟動汽車項目，並於本月宣佈將於明年1月13日發佈一款SUV車型和一款轎車，並於明年4月公布首款車型的購買方式，以限量預訂形式發售。

產品特點方面，智己正在研發汽車電池技術，透過採用該技術，智己可以生產出全球最高的能源密度電池，預料最高可實現1000公里續航及20萬公里零衰減。

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編輯﹕賴奕羚