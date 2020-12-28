  • 24°C
香港時間 : 20201228日 (一) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】阿里巴巴上汽100億人民幣註冊汽車科技企業　下月公布車型、上汽漲停板

股市 13:46 2020/12/28

分享：

內地媒體報道，阿里巴巴（ 09988 ）與上汽集團（滬：600104）合資經營的智己汽車科技有限公司已在上周五（25日）於浦東新區完成註冊。

內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 與上汽集團（滬：6001204）合資經營的智己汽車科技在上周五（25日）於浦東新區完成註冊，註冊資本為100億元（人民幣，下同）。公司法定代表人為上汽集團總裁王曉秋，經營範圍包括汽車科技、網絡科技、信息科技、計算機科技等。

消息傳出後，上汽周一（28日）股價在內地升停，現報25.74元，成交達29億元。

在100億註冊資本中，上汽集團出資54億元，持有54%股權，阿里巴巴與上海科技園區張江高科分別出資18億元，分別持有18%股權。在剩下的10%股權中，5.1%股權被划進核心員工持股平台（ESOP），4.9股權被划進用戶持股平台（CSOP）。報道指，由用戶持股的股權結構為智己汽車首創。

阿里巴巴股價六連跌 散戶無懼215元再排2000個買盤入貨惟再沖散，可見【下一頁】

智己汽車代表早前表示，公司希望重新建構傳統汽車行業的生產和營銷模式，透過收集用戶在日常用車過程的大數據，令公司推出的產品更加完善，因此在公司股權結構中計劃給予用戶價值回報。

公司董事會成員方面，上汽集團總裁王曉秋擔任董事長，上汽副總裁兼總工程師祖似杰、上汽集團副總裁兼乘用車公司總經理楊曉東、張江高科董事長劉櫻、阿里巴巴旗下的阿里達摩院院長張建鋒出任公司董事。

曾宣佈明年4月發售新SUV車型

智己汽車在今年11月宣佈啟動汽車項目，並於本月宣佈將於明年1月13日發佈一款SUV車型和一款轎車，並於明年4月公布首款車型的購買方式，以限量預訂形式發售。

產品特點方面，智己正在研發汽車電池技術，透過採用該技術，智己可以生產出全球最高的能源密度電池，預料最高可實現1000公里續航及20萬公里零衰減。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章﹕

【汽車股】長城汽車控股股東抵押加碼至34.4%　稱未有平倉風險

【電動車】上汽集團出資54億人幣推高端電動車項目「智己汽車」　阿里巴巴有份

【新經濟股】阿里巴巴未止瀉　騰訊美團京東同挫

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯﹕賴奕羚

香港股票 汽車 汽車科技 阿里巴巴－SW（09988） 電動車 阿里巴巴 產品 上汽集團（滬：600104） 大數據

下一篇文章

【阿里巴巴】比騰訊2018年更糟糕？彭博：螞蟻最差需放棄理財、信貸、保險業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至7%　擴大回購計劃規模至775億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至7%　擴大回購計劃規模至775億元