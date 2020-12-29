【輝瑞疫苗】德國疫苗運送未能維持低溫 當局隨即棄用

新冠肺炎疫情於全球肆虐，歐洲多國開始正式展開新冠疫苗接種。在德國，有醫務人員發現輝瑞疫苗的運送過程時未有存放在合適的溫度，或需延遲疫苗接種計劃。德國官員強調，接種新冠疫苗首要確保新冠疫苗的安全，不用急於一時，並決定不使用該批輝瑞疫苗。

歐洲多國在上周日（27日）宣佈正式開始接種，由輝瑞（Pfizer） 及德國藥廠BioNTech共同研發的新冠疫苗。德國更搶先一步，早於26日便開始為部分人接種新冠疫苗。

而德國北部最大省份巴伐利亞州（Bavaria）的利希滕費爾斯市（Lichtenfels）官員在檢查疫苗冷藏箱的溫度時，發覺其溫度並不符合藥廠所建議「冷鏈運輸」（cold chain）所要求的溫度。

利希滕費爾斯市官員指，輝瑞稱該批疫苗「可能可以」（probably okay）用作注射，但單單「可能可以」是不足夠。

官員續指，為免影響公眾對接種計劃的信心，決定不使用該批疫苗。

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除了利希滕費爾斯市，一些北部城市如科堡（Coburg）、克羅納赫（Kronach）等亦地亦因為未能確定其運輸過程是否能維持低溫，故決定暫停疫苗接種計劃。

霍夫市（Hof）地區行政官員貝爾（Oliver Baer） 指出：

「在接種新冠疫苗的事宜上，與誰接種最快或誰接種最多無關。 保持安全、為造福人民而認真工作，才是重中之重。」 （Vaccination against the coronavirus is not about who vaccinates the fastest or who does the most doses. Safety and conscientious work for the benefit of the population has the highest priority.）

根據輝瑞的建議，其研發的新冠疫苗必須在出發前，維持攝氏負70度的極低溫冷藏。輝瑞亦特別設計了裝滿乾冰的運輸容器，以防運輸途中出現變質。而疫苗在極低溫環境下可以維持效用長達半年，在一般醫院採用的冷藏設施中，存放在攝氏在2至8度，亦可維持5天的效用。

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責任編輯：李俊儀