【宏觀中國】明年集資壓力巨大　內銀須補充資本1.25萬億

今年國內抗疫振經濟的過程中，銀行業發揮了很大作用，不單延遲企業還本付息，更向實質經濟讓利1.5萬億元（人民幣，下同）。市場預期，疫情過後，內銀或須集資填補資本金缺口。

【宏觀中國】企業現金流存暗湧？ 11月工業應收帳增速高於利潤，請看【見下頁】

引述路透社報道，2021年疫情相關的貸款寬限措施結束後，內銀必須針對之前未被入不良貸款範疇的貸款充實資本。同時，也要求按照國際和國內監管要求改善其資本充足率。

根據惠譽數字，今年首11個月內銀共集資1.2萬億元，2019年全年為1.5萬億元；至2024年底，為滿足巴塞爾金融穩定委員會的要求，四大國有銀行將面臨4.7萬億元的吸收虧損債券缺口。

【疫市高價】啟德區屋苑4房高價7萬租出 貴過九龍站上蓋 邊個樓盤咁厲害?，請看【見下頁】

另國盛證券估計，明年26家上市內銀可能需要補充至少1.25萬億元的資本。事實上，今年來不少中小銀行已透過專項債來補充資本金，主要因這些銀行在二級市場融資能力較弱。

市場認為，銀行往後的融資工具包括二級資本債、永續債、公開招股、引進戰略資本及由政府牽頭投資中小銀行。

至於大型銀行，由於目前股價相對每股資產淨值存在極大折讓，四大銀行的預測市帳率只有0.5至0.6倍左右，換言之，未必會向現向股東伸手融資，更大可能通過永續債來補充資本金。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛