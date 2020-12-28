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【宏觀中國】企業現金流存暗湧？　11月工業應收帳增速高於利潤

股樓投資 11:51 2020/12/28

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國內公布最新的經濟數據，大多符合預期，顯示中國經濟持續回暖，好像工業企業利潤繼續保持雙位數的增速，不止一般工業企業的盈利狀況已回復至疫前水平，連一度尋底的上游行業也開始出現修復。

【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋，請看【見下頁

國家統計局在周日（27日）公布11月規模以上工業企業實現利潤7,293億元（人民幣，下同），同比增長15.5%，連續7個月錄得正增長。

官員表示，供需兩端穩步向好，企業生產經營狀況不斷改善，呈現持續穩步恢復的良好態勢，以致工業企業在首10個月已實現累計增長轉正，至首11個月的增速更擴大至2.4%。

不過，工業企業營運的質量卻令人憂慮，皆因應收帳問題依然困擾企業，沒有跟隨經濟好轉而出現改善。截至11月底，規模以上工業企業應收帳達17.3萬億元，同比增長16.5%，較上月同期提高0.6個百分點。

【新冠疫情】首都疫情管控升級　限旅行團於元旦春節進京，請看【見下頁

事實上，該數字自5月來已持續以雙位數增長，反映生意好轉的同時，現金回籠卻沒有同步加快，企業現金流的問題值得關注。同期，產成品存貨為4.6萬億元，也增長7.3%。

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記者：林衛

行業 中國 規模以上工業 國家統計局 經濟

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