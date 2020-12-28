不派禮物派病毒 扮「聖誕老人」男子確診 曾探訪護老院

聖誕老人在不少小孩，甚至大人的心目中也有著相當重要的地位，小孩們更希望收到聖誕老人親手派送的禮物，充滿節日的氣氛。不過在比利時，近日就有一名「飾演」聖誕老人的男子確診新冠肺炎，今次這位聖誕老人派送的不是禮物，是病毒。

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據悉，在比利時莫爾（Mol）一所護老院12月中舉行的探訪活動當中，主辦方安排了人手飾演聖誕老人及助手「黑彼得」（Black Pete），與150名長者提早慶祝聖誕，最後由一名院友的兒子飾演聖誕老人探訪護老院，當時有戴口罩，沒有不適，但在活動過後證實該男子確診感染新冠肺炎。

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及後衛生部門為護老院長者及職員進行檢測，發現多名長者及職員染疫，2周後染疫人數增至157人，其中121人為院友、36人為工作人員，並有18名長者不治。莫爾市長形容，「對護老院來說這是非常糟糕的一天」，雖然仍需調查才能確定究竟是否該男子播毒，但斥護老院為「完全不負責任的組織」。

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責任編輯：翁嘉陽