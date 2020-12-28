【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通　成全球智能手機最大晶片商

▲ 台灣晶片供應商聯發科（MediaTek）近年受惠中低階手機市場需求反彈，以及在華為禁令影響下，聯發科成功擊敗競爭對手高通，首次成為全球最大的智能手機晶片供應商。

手機晶片市場競爭激烈。台灣晶片供應商聯發科（MediaTek）近年受惠中低階手機市場需求反彈，以及在華為禁令影響下，聯發科成功擊敗競爭對手高通，首次成為全球最大的智能手機晶片供應商，市佔率達31%。

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根據市場研究調查機構Counterpoint Research最新報告，聯發科是本年度第三季的晶片供應商冠軍，市佔率高達31%。高通則緊追在後，市佔率為29%，第三名是海斯12%、第四名為三星12%及蘋果12%。

報告指出，聯發科在100至200美元價位的中低價位智能手機和新興市場表現強勁。特別是在拉丁美洲和印度市場，聯發科市佔分別大幅年增22個百分點和11個百分點。同時，在美國對華為發出禁令後，三星、小米等品牌立刻強搶並填補華為缺口，從而增加對聯發科手機晶片的採購，尤其是小米使用聯發科晶片的比例成長3倍。

▲ Counterpoint Research最新報告指出，聯發科是本年度第三季的晶片供應商冠軍，市佔率高達31%。高通則緊追在後，市佔率為29%，第三名是海斯12%、第四名為三星12%及蘋果12%。（Counterpoint Research報告圖片）

不過，在5G手機晶片市場上，高通依然站穩龍頭位置。在今年第3季全球銷售的5G手機中，有39%使用高通5G晶片。Counterpoint認為，在iPhone 12系列等產品推動下，5G智能手機出貨的成長趨勢將會延續，估計今年第4季出貨的智能手機，將有3分之1都是5G。

Counterpoint預計，高通仍有機會在第四季搶回智能手機晶片龍頭寶座。而聯發科下一款旗艦5G晶片計劃於明年初發表，晶片大戰也將愈演愈烈。

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責任編輯：曾曉汶