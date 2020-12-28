  • 23°C
香港時間 : 20201228日 (一) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通　成全球智能手機最大晶片商

科技 11:32 2020/12/28

分享：

台灣晶片供應商聯發科（MediaTek）近年受惠中低階手機市場需求反彈，以及在華為禁令影響下，聯發科成功擊敗競爭對手高通，首次成為全球最大的智能手機晶片供應商。

手機晶片市場競爭激烈。台灣晶片供應商聯發科（MediaTek）近年受惠中低階手機市場需求反彈，以及在華為禁令影響下，聯發科成功擊敗競爭對手高通，首次成為全球最大的智能手機晶片供應商，市佔率達31%。

【半導體】科技巨企紛紛自研晶片　晶片市場大戰一觸即發

三星宣布1月12日舉行發佈會　料公布新款Exynos 2100晶片

根據市場研究調查機構Counterpoint Research最新報告，聯發科是本年度第三季的晶片供應商冠軍，市佔率高達31%。高通則緊追在後，市佔率為29%，第三名是海斯12%、第四名為三星12%及蘋果12%。

報告指出，聯發科在100至200美元價位的中低價位智能手機和新興市場表現強勁。特別是在拉丁美洲和印度市場，聯發科市佔分別大幅年增22個百分點和11個百分點。同時，在美國對華為發出禁令後，三星、小米等品牌立刻強搶並填補華為缺口，從而增加對聯發科手機晶片的採購，尤其是小米使用聯發科晶片的比例成長3倍。

Counterpoint Research最新報告指出，聯發科是本年度第三季的晶片供應商冠軍，市佔率高達31%。高通則緊追在後，市佔率為29%，第三名是海斯12%、第四名為三星12%及蘋果12%。（Counterpoint Research報告圖片）

不過，在5G手機晶片市場上，高通依然站穩龍頭位置。在今年第3季全球銷售的5G手機中，有39%使用高通5G晶片。Counterpoint認為，在iPhone 12系列等產品推動下，5G智能手機出貨的成長趨勢將會延續，估計今年第4季出貨的智能手機，將有3分之1都是5G。

Counterpoint預計，高通仍有機會在第四季搶回智能手機晶片龍頭寶座。而聯發科下一款旗艦5G晶片計劃於明年初發表，晶片大戰也將愈演愈烈。

【蘋果晶片】不再依賴高通　傳蘋果將研發自家數據晶片

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【半導體市場】晶片商高通與Google強化合作　Android系統版本升級更新更快
2020/12/18
【半導體市場】晶片商高通與Google強化合作　Android系統版本升級更新更快
【華為禁令】供貨華為獲批　4G晶片由美國晶片商高通提供
2020/11/13
【華為禁令】供貨華為獲批　4G晶片由美國晶片商高通提供
【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器
2020/11/04
【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器
【晶片大戰】AMD第三季營收創新高　疫情帶旺挑戰業界巨頭Intel、Nvidia行業地位？
2020/10/29
【晶片大戰】AMD第三季營收創新高　疫情帶旺挑戰業界巨頭Intel、Nvidia行業地位？
採購 5G 新興市場 台灣 拉丁美洲 印度 美國 Samsung 小米 華為

下一篇文章

【小米新機】小米11今晚發布　雷軍率先爆將取消附贈充電器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【機迷熱話】肯德基推出遊戲主機KFConsole　內建「暖雞室」玩遊戲同時保溫炸雞（有片睇）
【機迷熱話】肯德基推出遊戲主機KFConsole　內建「暖雞室」玩遊戲同時保溫炸雞（有片睇）
【機迷熱話】資深太空兵也搶PS5　訓練遲到遭減人工＋降級！
【機迷熱話】資深太空兵也搶PS5　訓練遲到遭減人工＋降級！
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？