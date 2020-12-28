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【支援創科】創科創投基金新增3間投資夥伴　包括「大灣區共同家園發展基金」

商業 11:27 2020/12/28

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創新科技署今日公布，「創科創投基金」新增三間風險投資基金作共同投資夥伴，分別是「大灣區共同家園發展基金」、「道源資本」和「領渢資本」。

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創新科技署今年初接受風投基金新一輪的申請，成為「創科創投基金」共同投資夥伴；共收到11宗申請。

創新科技署稱，根據風投基金的能力、投資策略及表現、管理團隊的專長和經驗，以及其本地網絡和資源等評審準則，並經徵詢「創科創投基金」諮詢委員會的意見。首階段甄選出上述三個共同投資夥伴，餘下獲甄選的共同投資夥伴將於稍後公布。

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三間新共同投資夥伴　甚麼背景？

本港有傳媒曾報道，「大灣區共同家園發展基金」的10大股東包括國企、龍頭民企及內房企業等，如華潤集團、招商局及中國恒大等。翻查網上資料，「道源資本」則由一些亞洲和歐洲創始股東家族所有，包括陳甄灝、Sofina SA、許氏兄弟等。「領渢資本」則是專注大中華區金融科技領域，公司旗下管理人民幣和美元基金，以往投資項目以中國初創為主。

創新科技署透露，「創科創投基金」於2018年第3季與6間風投基金簽訂共同投資協議。至今，政府透過基金與共同投資夥伴投資於19間本地創科初創企業，政府的總投資額約1億元，吸引超過5億元私人投資。業務範疇涵蓋供應鏈管理、電子商貿、金融科技、生物科技和人工智能等。

共同投資夥伴負責向政府推薦合適的投資對象，政府會與共同投資夥伴以大約 1（政府）：2（共同投資夥伴）的比例共同投資於合資格的初創企業。

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責任編輯：葉泳珊

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