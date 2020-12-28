【英國疫情】明年2月或解除封城 需1500萬人打疫苗

▲ 英媒指英國約1,500萬較易感染新冠肺炎的高危群體一旦接種新冠疫苗，英國多區有望於明年2月解除封城。

英國已展開新冠疫苗接種，但新冠肺炎疫情仍嚴峻，倫敦等地實施相等於封城的第4級防疫限制措施。英媒報道，牛津與阿斯利康研發的新冠疫苗，可能最快周一（28日）獲批。英媒指英國約1,500萬較易感染新冠肺炎的高危群體一旦接種新冠疫苗，英國多區有望於明年2月解除封城。

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阿斯利康與牛津大學研發名為「AZD1222」的新冠疫苗。英國《都市報》（Metro）報道，英國監管當局最快將於周一批准牛津疫苗。《太陽報》亦報道，當局或於除夕前批准牛津疫苗。

雖然英國已批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，但輝瑞疫苗需存放於攝氏零下70度的環境，增加運送疫苗的難度。至於牛津疫苗可存放於常溫雪櫃，有助更容易運送疫苗，代表英國較偏遠地區也可大規模接種疫苗。

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英國官員發現英國約1,200萬至1,500萬人，屬於最容易死於新冠肺炎的高危群體。英國《都市報》（Metro）引述政府消息人士指，一旦上述群體接種新冠疫苗，將可避免英國國民保健服務（NHS）運作超出負荷，料屆時可解除封城等嚴格防疫限制措施。

《都市報》更指英國内閣計劃於未來兩周内，為200萬人接種首劑牛津疫苗或輝瑞（Pfizer）疫苗，並將體育館和會議中心等設施，改用作大型疫苗接種地點。

責任編輯：鄭錦玲