【Apple Car】郭明錤：Apple Car具三大不確定性　投資者勿追概念股

▲ 郭明錤指，近日蘋果概念股股價大漲只是短期現象，建議投資者不要在此時買進Apple Car概念股。

蘋果（美：AAPL）被指部署推出首款電動車Apple Car，台灣傳媒引述供應鏈消息指蘋果最快明年9月公布Apple Car，其他外電消息則指Apple Car於2024、25年推出。著名蘋果供應鏈分析師郭明錤表示，目前研發Apple Car仍有三大不確定性，外界對Apple Car推出的時間或過於樂觀。

市面上傳出Apple Car或於2024年或2025年正式進行生產，詳情請看﹕【下一頁】

郭明錤指，近日蘋果概念股股價大漲只是短期現象，建議投資者不要在此時買進Apple Car概念股。他分析，Apple Car 在推出時間表、供應商和電動車市場競爭力三方面仍存在不確定性。

推出日程方面，郭明錤早前預測，Apple或可於2023至2025年期間推出Apple Car。不過，據郭明錤最新的調查指出，由於Apple 對旗下產品的品質要求甚高，而且Apple Car或需因應電動車市場變化調整研發日程，故此他預測，Apple Car最快能在2025年至2027年期間推出，比外界預期晚幾年。

供應商方面，郭明錤指，現時市面上流傳的Apple Car概念股純屬市場自行臆測，並非Apple Car真正的供應商。此外，由於電動車駕駛技術規格仍在不斷演變，故他認為現階段要談論Apple Car最終規格或「言之過早」。他預測，在最樂觀的情況下，假設Apple Car在2025年至2027年期間推出，Apple Car 供應商和Apple Car最終規格最快在2023年至2025年才會有初步定案。

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此外，郭明錤預測，Apple Car若要在電動車市場取得市場競爭力，關鍵在於大數據和人工智能方面的應用，而不在於硬件。他指，當Apple Car推出市面時，目前市面上的自動駕駛汽車品牌或至少累積5年以上的大數據，在研發人工智能技術方面比蘋果擁有更多優勢，蘋果將來或需克服落後差距。

郭明錤﹕蘋果過往發展新事業並非「一帆風順」

郭明錤提醒投資者，蘋果過往在進軍新事業時不一定會成功，以昔日蘋果進軍智慧音箱市場為例，最後蘋果推出的HomePod和HomePod mini需求低於預期。而電動車市場比智慧音箱市場競爭更加激烈，故現時要判斷Apple Car成功仍然太早。

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編輯﹕賴奕羚