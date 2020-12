「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒

為應對新冠肺炎嚴峻疫情,各地忙於搜羅新冠疫苗。菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)曾公開表示「會優先買中國、俄羅斯的新冠疫苗」。不過,杜特爾特似乎亦渴望得到美國的新冠疫苗,揚言若美國不提供新冠疫苗,就請美軍離開菲律賓。

杜特爾特上周六在內閣會議上表明:

「如果他們(美國)未有運送最少2,000萬支疫苗,他們(美軍)最好快滾蛋。沒有疫苗,就不要留在這裡。」

(If they fail to deliver a minimum of 20 million vaccines, they better get out -- no vaccine, no stay here.)

菲律賓與美國在1998年簽訂《訪問部隊協議》(VFA),協議確保美軍可在菲律賓演習。杜特爾特2月一度決定終止此協協議,但其後改變想法指在12月才終止。

杜特爾特周日澄清指,他不是要求美國免費送疫苗給菲律賓,強調菲律賓有錢購買新冠疫苗。他指,菲律賓是希望得到保證,將會取得疫苗。

杜特爾特曾向中國要求取得新冠肺炎疫苗,又向俄羅斯招手,但對美國的新冠疫苗亦十分渴求。杜特爾特此前亦曾特赦一名2014年殺害菲律賓跨性別人士的美軍,以希望換取美國企業研發的新冠肺炎疫苗。

責任編輯:林嘉莉