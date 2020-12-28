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「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒

環球社會熱點 11:34 2020/12/28

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為應對新冠肺炎嚴峻疫情，各地忙於搜羅新冠疫苗。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）曾公開表示「會優先買中國、俄羅斯的新冠疫苗」。不過，杜特爾特似乎亦渴望得到美國的新冠疫苗，揚言若美國不提供新冠疫苗，就請美軍離開菲律賓。

菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全 【下一頁】

杜特爾特上周六在內閣會議上表明：

「如果他們（美國）未有運送最少2,000萬支疫苗，他們（美軍）最好快滾蛋。沒有疫苗，就不要留在這裡。」

（If they fail to deliver a minimum of 20 million vaccines, they better get out -- no vaccine, no stay here.）

菲律賓與美國在1998年簽訂《訪問部隊協議》（VFA），協議確保美軍可在菲律賓演習。杜特爾特2月一度決定終止此協協議，但其後改變想法指在12月才終止。

菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍 【下一頁】

杜特爾特周日澄清指，他不是要求美國免費送疫苗給菲律賓，強調菲律賓有錢購買新冠疫苗。他指，菲律賓是希望得到保證，將會取得疫苗。

杜特爾特曾向中國要求取得新冠肺炎疫苗，又向俄羅斯招手，但對美國的新冠疫苗亦十分渴求。杜特爾特此前亦曾特赦一名2014年殺害菲律賓跨性別人士的美軍，以希望換取美國企業研發的新冠肺炎疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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