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【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」

環球政經 11:15 2020/12/28

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一張相片近數日在網絡不斷流傳，相片中有一部法拉利跑車被撞凹，據悉發生時間為26日「拆禮物日」（Boxing Day），因此有不少網友戲言車主收到一份「大禮」。

    點擊圖片放大
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【新隧道通車】屯赤隧道今日起通車    呢幾項新交通安排你要知：【下一頁

事隔1日，有「香港電競之父」之稱的香港電子競技有限公司（HKESPORTS）創辦人、仁濟醫院總理鍾培生，在Youtube專頁表示案中法拉利為其座駕，並指維修費約60至70萬元，大部份會由保險賠償，餘下數萬元則由福士車主承擔。

傳Apple首款電動汽車 將於明年9月面世：【下一頁

鍾培生透露涉案的20歲司機並非「福士」車主，同時懷疑對方應該「入錯後波、踩錯油門」，導致意外發生。車已毀，人無事，可幸的是有保險計劃「包底」，預計可賠60至70萬，大約只有數萬元維修費需要對方賠償。除此之外，鍾同在影片中呼籲事主放棄車牌，並叫他不要駕駛。

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責任編輯：翁嘉陽

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