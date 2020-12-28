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【變種病毒】日本有患者偽陰性 檢疫9日後才送院

環球社會熱點 11:28 2020/12/28

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【變種病毒】日本有患者偽陰性 檢疫9日後才送院

英國發現新冠肺炎變種病毒，加拿大、香港等地都出現變種病毒確診個案。日本上周宣布暫停所有來自其他國家及地區的外籍人士入境。日本政府周一表示，發現第8宗變種病毒確診個案，日本該名變種病毒患者早前呈「偽陰性」，導致9日後才入院接受治療。

日本東京當局表示，該名女患者在12月13日從英國返回日本，抵達羽田機場後被檢測為陰性。

日本首現本土確診變種病毒 再封關暫停外國人入境 【下一頁】

當局指，該名女患者檢測後在家隔離，在機場回家的路程中並沒有乘坐任何交通工具，亦沒有與他人有緊密接觸。

當局表示，該名女患者在12月22日出現輕微的發燒、喉嚨痛的症狀，隨即被送往醫院隔離，在12月27日證實感染新冠肺炎變種病毒。

當局指出，此案例證明入境檢測後需在家隔離的重要性。

日本上周宣布，為免疫情加速傳播，由周一(28日)起暫停所有國家和地區的外籍人士入境。日本政府指，日本將繼續與達成商務協議的11個國家和地區維持商務往來，來自包括中國、泰國、台灣等地的商務人士仍可入境。

日本、南韓跟隊禁英國入境 憂變種病毒傳入（附各國措施） 【下一頁】

日本首宗感染變種病毒的為一名30多歲的男機師，他本月6日由英國倫敦返回日本。另一宗個案確診者為男機師20多歲女性家人，沒有外遊記錄，屬日本首宗變種病毒傳播個案。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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