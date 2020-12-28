【ATM】阿里巴巴反壟斷調查陰霾　騰訊美團重挫7%、ATM成交逾668億元

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【美股期貨】道指期貨升約百點 特朗普簽署9000億美元規模紓困法案（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象，阿里巴巴今早公布，將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），但消息無助阿里巴巴股價表現，三大中資科網龍頭股「ATM」周一再以大成交暴跌，阿里巴巴大跌8%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 也以接近全日低位收市。單計ATM3家股份，成交已達668億，佔大市成交逾3分之1。
阿里巴巴全日大跌8%，報210元，成交近223億元；騰訊成交更多，成交達321億元，以519元全日最低位收市，跌6.7%；美團跌6.9%，報260元，成交124億元。
小米 （01810） 被視為受反壟斷調查影響最少，即市曾創新高，但隨資金由科技股轉出，全日轉跌4%，報31.15元，成交也達98億元。
其他大型科網股方面，京東 （09618） 跌2.1%﹐收報318.4元，成交20億元。京東健康 （06618） 曾挫16%，後跌幅收窄，全日跌8%，收151.3元，成交額32億元。阿里健康 （00241） 就跌13%，報20.55元，成交24億元。
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編輯：吳敏芳