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【ATM】阿里巴巴反壟斷調查陰霾　騰訊美團重挫7%、ATM成交逾668億元

股市 16:22 2020/12/28

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【新經濟股】阿里巴巴未止瀉　騰訊美團京東同挫

阿里巴巴  （09988）  成為內地反壟斷調查對象，阿里巴巴今早公布，將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），但消息無助阿里巴巴股價表現，三大中資科網龍頭股「ATM」周一再以大成交暴跌，阿里巴巴大跌8%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 也以接近全日低位收市。單計ATM3家股份，成交已達668億，佔大市成交逾3分之1。

阿里巴巴全日大跌8%，報210元，成交近223億元；騰訊成交更多，成交達321億元，以519元全日最低位收市，跌6.7%；美團跌6.9%，報260元，成交124億元。

小米 （01810） 被視為受反壟斷調查影響最少，即市曾創新高，但隨資金由科技股轉出，全日轉跌4%，報31.15元，成交也達98億元。

其他大型科網股方面，京東 （09618） 跌2.1%﹐收報318.4元，成交20億元。京東健康 （06618） 曾挫16%，後跌幅收窄，全日跌8%，收151.3元，成交額32億元。阿里健康 （00241） 就跌13%，報20.55元，成交24億元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 恒生科技指數 反壟斷 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 新經濟股 阿里巴巴

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