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善用多元收益策略 聯博助您2021年投資穩步向前

iMoney智富 08:00 2021/01/02

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剛剛步入2021年，市場寄望今年將會一掃去年的不利因素。不過，曾見證50多年市場變遷的聯博預計，2021年並非一帆風順。現時環球投資市場正面對低增長、低利率、低通脹的「三低」環境，疫情令不少人的職業生涯變得不可預計，穩定收益對規劃投資及保障生活質量更加必要。

固定收益投資組合攻守兼備

當市場充滿不確定性，大家又應如何部署？聯博自1971年以來佈局固定收益市場，經歷亞洲金融風暴、互聯網泡沫、2008年金融海嘯等多次危機，但其管理資產規模仍能整體穩步向上，其固定收益投資實力正是關鍵因素之一。面臨市況持續波動，聯博尤其重視風險管理，在追求高收益資產的同時，同時建立穩定收入來源，面對任何市況都有助實現進可攻退可守。

固定收益資產覆蓋的範圍甚廣，如今環球固定收益市場的規模更遠超股票市場，可供選擇的類別亦多，不同固定收益資產有不同風險與回報，美國國債被視為風險較低、收益穩健，而新興市場的債券則回報及風險較美國國債高。

新常態投資須注重多元分散
除了美國國債外，與美國住宅相關的證券化產品同樣被市場視為穩健收益的選擇；而高收益的固定收益資產不單包括美國高收益債券，同時新興市場公司債券及新興市場主權債券等都能提供較高回報。聯博預期，即使市況不穩，但靈活佈局投資下，多元化固定收益投資組合仍然有望帶來4至6厘的回報。

部分投資者或憂慮新興市場是否值得投資，不過，新興市場主權債及企業債券的息差不單絕對數值一般較高，以風險調整後回報計同樣吸引。另外，部分新興市場的國家或地區，有望優先於已發展市場走出疫情的影響，例如國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國在2021年底前，將會成為唯一經濟能恢復到疫情前水平的主要經濟體，另外中國國債的孳息率較其他國家吸引，亦值得投資者留意。

聯博網羅環球固定收益機遇
不過，環球固定收益市場為投資者提供數以千萬計的投資選擇，要審慎精選證券，不單需要固定收益資產的專業知識，亦需要緊貼當地政治、經濟、企業的最新動向，對一般投資者實屬不易。如果想善用多元化固定收益投資組合為自己的財富增值，選擇專業基金經理幫助管理是合適的決定，聯博50多年的卓越往績有目共睹，值得大家考慮。

聯博在1971年來開始在全球的固定收益市場投資，利用其全球研究資源及投資實力，率先涉獵環球各大債市及類別，致力為投資者創造更佳更穩定的回報。聯博固定收益團隊擅長運用「啞鈴法」，即持有防守性較高的債券（如美國國債），同時加入其他收益資產（如高收益債券、新興市場債券等），令投資如何啞鈴一樣，保持兩邊兼備及平衡。即使面對「黑天鵝」，優質的固定收益表現仍相對穩健，資產價格下跌的風險相對較輕，市況波動反而為大家帶來投資部署的機會。

50年歷史並沒有令聯博固步自封，近年引入多項金融科技，包括以人工智能投資助理Abbie取代人手進行交易，為投資者更快更準確作出投資。

資料來源：聯博，截至: 2020年12月29日
本文所載資料為 AllianceBernstein L.P.或其聯屬公司之觀點，截至本公佈日期，相信相關資料來源乃屬可靠。投資涉及風險。AllianceBernstein L.P.對任何資料的準確性不發表任何聲明或保證。並不保證本材料所載任何預測、預計或觀點將會實現。過往表現不保證未來的業績。本文所示觀點於本公佈日期之後可能隨時發生變化。本文僅供參考，並不構成投資建議。AllianceBernstein L.P 不提供稅務、法律或會計建議。其不會考慮投資者個人的投資目標或財務狀況；在作出任何決定之前，投資者應就其個別狀況諮詢適當的專業人士。本文不得被視為銷售或推廣材料，或購買或出售AllianceBernstein L.P.或其聯屬公司所發起之任何金融工具、產品或服務的要約或招攬。AllianceBernstein® 及AB標誌為注冊商標及服務標記，須獲得其擁有人AllianceBernstein L.P.的批准方可使用。香港讀者謹請留意：本文未經證券及期貨事務監察委員會審核。本文之發行人為聯博香港有限公司。本文觀點不構成研究、投資意見或交易建議，且未必代表聯博投資組織者團隊的觀點。© 2020 AllianceBernstein L.P.

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