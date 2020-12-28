  • 22°C
香港時間 : 20201228日 (一) 10:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】6家未盈利生科股納入港股通　亞盛醫藥、康寧傑瑞、沛嘉升約一成（附名單）

股市 10:00 2020/12/28

分享：

首批6家未盈利生科股周一(28日)納入港股通範圍。

香港、上海、深圳交易所早前同意擴大互聯互通投資範圍，在北向滬股通加入科創板A股，在南向港股通加入按未盈利生物科技規則上市的股份。滬深港交易所上周公布，首批6家未盈利生物科技股今日（28日）獲納入港股通，包括啟明醫療 （02500） 、亞盛醫藥 （06855） 、康方生物 （09926） 、康寧傑瑞製藥 （09966） 、諾誠健華 （09969） 、沛嘉醫療 （09996）

由於港股通（滬）只接受恒生綜合大型股、中型股指數成份股，首批納入的「B字」生科股中，啟明醫療、亞盛醫藥、康寧傑瑞製藥只可循深交所買賣。

至上午9時55分，首批獲納入股份齊造好，亞盛醫藥和沛嘉醫療升11%、康寧傑瑞製藥升9%，諾誠健華升7.5%，康方生物升3.8%，成交最高的啟明醫療升3%。

港交所所指出，科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，該股票將根據滬港通現有規定調入滬股通股票範圍，其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍，並預計於2021年初完成市場準備工作後將上述科創板股票納入滬深港通股票範圍。

相關文章：

【互聯互通擴容】林鄭月娥預告未盈利生科股最快下月納入　MSCI：科創板可入摩

【互聯互通】余偉文：爭取早日啟動「理財通」　研引入A股、債券衍生品交易

【互聯互通】生物科技股納入滬深港通、或僅9家入圍

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

 

編輯：麥德銘

香港股票 生物科技股 滬港通 滬股通 深港通 港股通 互聯互通 深圳證券交易所 香港交易及結算所有限公司 啟明醫療－B（02500）

上一篇文章

【新股IPO】瑞麗醫美首掛升逾一成　一手帳面賺450元

下一篇文章

【小米股價】小米11系列今日發佈 小米升近3%再創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【香港疫情】確診宗數回升單日新增70宗　另有逾50宗初步確診個案
【香港疫情】確診宗數回升單日新增70宗　另有逾50宗初步確診個案
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣