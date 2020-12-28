【互聯互通】6家「B字生科股」納入港股通　亞盛醫藥、康寧傑瑞、沛嘉升逾一成（附名單）

▲ 首批6家未盈利生科股周一(28日)納入港股通範圍。

香港、上海、深圳交易所早前同意擴大互聯互通投資範圍，在北向滬股通加入科創板A股，在南向港股通加入按未盈利生物科技規則上市的股份。滬深港交易所上周公布，首批6家未盈利生物科技股今日（28日）獲納入港股通，包括啟明醫療 （02500） 、亞盛醫藥 （06855） 、康方生物 （09926） 、康寧傑瑞製藥 （09966） 、諾誠健華 （09969） 、沛嘉醫療 （09996） 。

由於港股通（滬）只接受恒生綜合大型股、中型股指數成份股，首批納入的「B字」生科股中，啟明醫療、亞盛醫藥、康寧傑瑞製藥只可循深交所買賣。

周一上午，首批獲納入股份齊造好。至中午收市，亞盛醫藥半日大升16%，康寧傑瑞製藥升13%，沛嘉醫療升11%。諾誠健華升4.8%，康方生物升3.3%，成交最高的啟明醫療升3%，半日成交5.89億元。

港交所所指出，科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，該股票將根據滬港通現有規定調入滬股通股票範圍，其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍，並預計於2021年初完成市場準備工作後將上述科創板股票納入滬深港通股票範圍。

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編輯：麥德銘