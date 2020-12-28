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【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元再排2000個買盤入貨惟再沖散

股市 11:44 2020/12/28

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴再挫半成　散戶無懼215元再排千個買盤入貨

阿里巴巴 （09988） 公布將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），惟阿里巴巴股價仍未止瀉，受累成為內地反壟斷調查對象，股價今早再挫逾半成，跌穿220元水平，連跌第六日。雖然如此，散戶對阿里巴巴仍未死心，續有2000個買盤，於阿里巴巴215元價位排隊買貨，惟再一沖即散。

截至早上11時42分，阿里巴巴股價跌7%，低見211.6元，阿里巴巴千人操買盤落在210元，共有1500個買盤，涉62.6萬股。

早上11時9分，阿里巴巴略穿215元，暫低見214.8元。意味2000個買盤遭沖散。

早上11時1分，阿里巴巴於215元價位的買盤增加至2000個，涉110萬股或2.37億元。阿里巴巴日內低位暫為215.2元。

截至早上10時13分，阿里巴巴215元價位的買盤增加至1500個，涉76萬股或1.6億元。

早上9時51分，阿里巴巴於215元價位，共排出1100個買盤，涉67.1萬股。

阿里巴巴及螞蟻遭監管調查進程

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？

【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元無助股價　阿里巴巴再跌半成

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8%　官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）
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