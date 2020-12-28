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【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散

股市 14:33 2020/12/28

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴再挫半成　散戶無懼215元再排千個買盤入貨

阿里巴巴 （09988） 公布將回購計劃總額增至100億美元（775億港元），惟阿里巴巴股價仍未止瀉，受累成為內地反壟斷調查對象，股價今早再挫逾半成，跌穿220元水平，連跌第六日。雖然如此，散戶對阿里巴巴仍未死心，續有2000個買盤，於阿里巴巴215元價位排隊買貨，惟再一沖即散。

阿里巴巴跌穿208元，股價跌9%，低見207.2元，千人操買盤又告沖散。

千人操買盤最新於下午2時29分守於208元，涉39.5萬股。

下午2時5分，阿里巴巴跌穿210元，跌逾8%，210元2400個買盤亦遭全數掃散。

下午1時8分，阿里巴巴於210元價位的買盤增至2000個，涉100萬股或2.1億元。

截至早上11時42分，阿里巴巴股價跌7%，低見211.6元，阿里巴巴千人操買盤落在210元，共有1500個買盤，涉62.6萬股。

早上11時9分，阿里巴巴略穿215元，暫低見214.8元。意味2000個買盤遭沖散。

早上11時1分，阿里巴巴於215元價位的買盤增加至2000個，涉110萬股或2.37億元。阿里巴巴日內低位暫為215.2元。

截至早上10時13分，阿里巴巴215元價位的買盤增加至1500個，涉76萬股或1.6億元。

早上9時51分，阿里巴巴於215元價位，共排出1100個買盤，涉67.1萬股。

阿里巴巴及螞蟻遭監管調查進程

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）

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